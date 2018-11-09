Шоу "Уральские пельмени" обвинили в махинациях

Бывший директор известного юмористического телешоу Сергей Нетиевский обвинил нового руководителя проекта в финансовых махинациях. Экс-участник коллектива "Уральские пельмени" считает, что творчество должно быть выше желания заработать.



Сергей Нетиевский написал открытое письмо СМИ, в котором заявил, что нынешний директор ООО "Уральские пельмени продакшн" Евгений Орлов и члены группы вывели деньги из его компании и "теперь активно пытаются уйти от ответственности". Он добавил, что "бывшие коллеги по шоу перешли границы из-за звездности, жажды денег и ощущения собственной безнаказанности". Однако Нетиевский не собирается раскрывать подробности конфликта.

В 2016 году Орлов, занимавший должность заместителя гендиректора ООО "Идея Фикс медиа", воспользовался служебным положением и "тайно, за спиной акционеров перевел на счета артистов "Уральских пельменей" займами около 70 миллионов рублей". Актер привел в качестве примера полученные участником коллектива Сергеем Исаевым два займа по 4,9 миллиона рублей.

"Затем они вместе с Исаевым закрыли эти займы пустыми договорами на встречную продажу исполнительских прав в 45 архивных программах шоу с такими же суммами, два договора по 4,9 миллиона рублей. Ранее эти же самые права на эти сроки Исаев продал компании ООО "Идея Фикс медиа", и экспертиза это подтвердила", – написал Нетиевский. Подобные займы получили и другие члены коллектива – Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Александр Попов и другие, передает Ura.ru.

Бывший руководитель "Уральских пельменей" добавил, что сейчас невозможно доказать, знали ли артисты о незаконности своих действий. Однако они дали согласие на использование чужих денег по своему усмотрению. "По этому эпизоду хищения денежных средств все документы восстановлены и направлены в правоохранительные органы", – заключил Нетиевский.

Напомним, что против экс-директора шоу было возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Участники "Уральских пельменей" обвинили Сергея в нанесении шоу ущерба на 173 миллиона рублей. Однако по итогам семи месяцев расследования в его действиях состава преступления обнаружено не было.