Пугачева ответила на обман Киркорова

Алла Пугачева отреагировала на ролик Филиппа Киркорова, в котором тот показывает звезду Примадонны на "Аллее славы". Певица заявила, что это неправда, и посмеялась.

Филипп Киркоров находится в Америке. Артист отдыхает вместе с семьей Кристины Орбакайте. Недавно они прошлись по "Аллее славы", достопримечательностью которой являются звезды с именами самых известных артистов. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram поп-король опубликовал ролик, на котором запечатлел именную звезду Аллы Пугачевой. Продемонстрировав плиту, Киркоров и Орбакайте выразили изумление.

Многочисленные поклонники Филиппа и Аллы пришли в неописуемый восторг и рассыпались в поздравлениях и комплиментах артистке. В итоге и Пугачева отреагировала на публикацию бывшего мужа. Примадонна дала понять поклонникам, что ролик – это обман.

"Алло! Вы что, поверили этому приколу? Смешно", – написала на своей страничке в той же социальной сети Пугачева. К чести Киркорова, он и сам дал понять, что это фикция. "FOREVER AND EVER👑🎤🎼!!!! Hollywood boulevard АЛЛЕЯ ЗВЁЗД. ЛОС АНЖЕЛЕС. ПРИКОЛ ДНЯ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Киркоров.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 31, 2018 at 1:38 PST

Впрочем, нашлись знающие люди. Подписчики Киркорова, проживающие в Америке, объяснили, что это просто буквы, временно наложенные на пустую звезду. Однако большинство фанатов восприняли все всерьез. Узнав, что это шутка, пользователи Сети выразили сожаление.

"Вы этого достойны, умница, красавица, талант от бога!", "Верю! Круто! Так и должно быть! 💐", "Наверное, большинство поверило, а коллективная Вера творит чудеса – так будет обязательно!", "Даже не удивилась . Заслужили.😅 👑👍💖🌎💙🎶", "Тоже поверил))) ну правдоподобный прикол👍", "Вам давно должны были сделать там звезду!💕" – высказались подписчики.