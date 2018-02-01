Дети в истерике воют от Самбурской

Такого количества подписчиков в социальных сетях больше нет ни у кого из российских звезд. Актрисе есть чем гордиться.

Канал СТС представил 20-серийный комедийный сериал "Команда Б", показ которого начнется 19 февраля. Он рассказывает о самых обыкновенных людях, готовых побороться с настоящими космонавтами за право полететь на Луну. Покорять просторы Вселенной в новом проекте будут звезды российского кино – Владимир Яглыч, Михаил Ефремов, Оскар Кучера, Ян Цапник, Настасья Самбурская. "Моя героиня Саша может и автомат Калашникова собрать за четыре секунды, из расчески сделать средство связи, даже ракету", – рассказала актриса.

Правда, на презентацию она не пришла – была занята в театре. Зато ее коллега по проекту – актер Сергей Баталов ("Время первых", "Дом с лилиями", "Воронины") – с удовольствием поговорил с корреспондентом Dni.Ru. "Недавно у меня была творческая встреча с ребятишками, – улыбается Сергей. – Нагнали полный зал мальчишек и девчонок. Я волновался: ну о чем, 60-летний мужик, буду с ними говорить? Вышел на сцену и спросил: "Ребята, а вы Настасью Самбурскую знаете?" Что тут началось! Дети в истерике завыли просто! Оказалось, что она для них – любимая героиня, кумир, звезда. У Настасьи ведь девять миллионов подписчиков в Instagram, актерам моего поколения такое даже не снилось!"

Сегодня Самбурская служит в театре на Малой Бронной. Там же несколько сезонов отработал и Сергей Баталов. "Я согласился участвовать в съемках "Команды Б" и потому, что сценарий глянулся, и поскольку захотел поработать с молодой командой. Они все, особенно Настасья, заряжали драйвом и позитивом!"