Народ в экстазе от шелковистой кожи Бузовой

Звезда "Дома-2" как пример для подражания. И этому феномену есть объяснение.

Прежде на "Станколите" были заводские цеха, а теперь – офисы и съемочные павильоны. В одном из них молодая российская певица Ольга Бузова снимала клип на песню Wi-Fi. Члены команды – балет, осветители и монтажеры, – увидев звезду, заахали: "Посмотрите, она же идеальная – фигура, волосы, глаза!" А шелковистая бархатная кожа дивы и вовсе довела народ до экстаза. Казалось, что она светится изнутри. Бузову хотелось просто потрогать и убедиться, что такая красота – не мираж.

Оля – эталон для подражания. И не надо кривиться от этой фразы. Она живет так, как ей хочется, никому не мешает, дорогу не переходит. По несколько часов в день проводит в спортзале и салоне красоты, занимается с лучшими хореографами и преподавателями по вокалу. Если говорить объективно, поет она не хуже многих наших звезд. И не будь она связана с одиозным "Домом-2", отношение к ней было бы более снисходительным.

В Бузову многие плюют еще и потому, что она никогда ни с кем не ругается, не судится, не отвечает негативом на негатив. И в этом она выше злопыхателей на голову. Она – вне склок, ибо не звездное это дело. К тому же Бузова понимает, что любое упоминание в прессе – это пиар. Иные артисты душу продать готовы, чтобы попасть на страницы газет или мелькнуть в телевизоре. А Ольге и придумывать ничего не надо – информационным поводом стала вся ее жизнь. Каждый ее чих обсуждается, выносится на обсуждение, попадает в прессу. И Олю это, кажется, даже забавляет.

Кстати, покорение Москвы – не предел ее мечтаний. В интервью Dni.Ru она призналась, что хочет выйти со своим творчеством на европейский рынок. А там, глядишь, и до Grammy недалеко.