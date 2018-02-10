Соседов добил упавшую Пугачеву

Сергей Соседов негативно высказался об Алле Пугачевой. Музыкальный критик заявил, что она непозволительно низко пала с того пьедестала, который раньше занимала. Но на этом он не остановился и буквально добил Примадонну.



Сергей Соседов прославился благодаря популярной в 90-е годы передаче "Акулы пера". За острый язычок музыкального критика боялись все отечественные знаменитости. Так, о Николае Баскове он говорил, что у артиста дешевые песни, певицу Максим назвал носовым платком для тинейджеров, а про Лолиту Милявскую и вовсе заявлял, что ее поведение недостойно дивы.

Однако особенно яростно Соседов высказался в адрес Аллы Пугачевой. "То, что она сейчас делает, это непозволительно для такой певицы, которая была на таком пьедестале. Непозволительно так падать, так низко. Нельзя выходить на сцену, когда у тебя уже несмыкание связок, когда петь явно нечем, тембра того уже нет, грудных нот уже нет ярких, пугачевских. Голос плоский сейчас", – констатировал Соседов.

Раскритиковал Сергей и репертуар Примадонны. "Я смотрю и краснею. Мне за нее стыдно. Почему она не может закончить карьеру? Она не понимает, что те песни, которые она сегодня поет, не уровень ее. Это репертуар, который подошел бы Ольге Бузовой, но никак не Пугачевой", – заявил музыкальный критик.

Досталось от Соседова и Софии Ротару. "Сегодня она поет плохие песни. Это тот же самый вариант. Соне тоже нужно уходить", – заключил Сергей Соседов в рамках ток-шоу "Секрет на миллион".