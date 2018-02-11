Российская телеведущая родила третьего ребенка

Известная российская телеведущая Яна Батыршина рассказала о рождении третьего ребенка. В семье появился мальчик.

Яна Батыршина неоднократно занимала призовые места на мировых соревнованиях по художественной гимнастике. За свою карьеру она завоевала 180 медалей. Спортсменке было всего 20 лет, когда она тренировала сборную Бразилии. Не меньших успехов Яна Батыршина добилась на телевидении. Зрители узнали и полюбили ее за программы "До 16 и старше", "Вести-Спорт", "Форд Бойярд" и "Народный артист". А с 2010 года она стала послом антидопингового проекта "Послы честного спорта".

Несмотря на огромное число поводов для гордости в профессиональной сфере, своим главным достижением Яна Батыршина считает семью, передает StarHit. Вот уже больше 12 лет она счастливо живет с мужем, генеральным продюсером НТВ и известным кинодеятелем Тимуром Вайнштейном. После свадьбы у пары родилась дочь Мариам, а спустя два года еще одна девочка – Айла. 8 февраля 38-летняя ведущая родила третьего ребенка. Сына назвали Леонидом.

"Наше долгожданное счастье! Сынок! Добро пожаловать в этот мир и в нашу семью!", – поделилась Яна Батыршина эмоциями от пополнения в семье со своими поклонниками. "Наши дорогие друзья! Столько поздравлений и пожеланий от вас мы получили за эти несколько дней!", – добавила она.

"Еще больше положительных эмоций благодаря вам, конечно, их и так через край. Спасибо вам большое! Всем желаем огромного счастья и благословения от нашей теперь уже многодетной семьи", – подчеркнула ведущая. Отметим, о том, что она ждет ребенка, Яна Батыршина рассказала широкой общественности только в январе, когда до родов оставалось меньше месяца.