На звезду "Ольги" Яну Троянову напал маньяк с ножом

12 февраля актрисе Яне Трояновой исполняется 45 лет. Ее одногруппница Анна Удовенко накануне юбилея рассказала о том, как актриса освоила приемы самообороны.

Яна Троянова знакома зрителям по ролям в фильмах "Ольга", "Страна Оз" и "Волчок". Но ее жизнь – это череда испытаний. В 2010-м погиб сын Николай от первого брака. А еще раньше на волоске висела жизнь самой актрисы.

"Мы учились вместе с 1999 года на заочном отделении философского факультета, – вспоминает Анна Удовенко о знаменитой подруге. – За день до экзамена по древней философии Яна предложила сходить в парк неподалеку, сделать шашлык и позагорать. Отыскали свободную полянку, расстелили покрывало и прилегли погреться на солнышке".

"Болтаем, никого не трогаем, и вдруг раздается мужской голос: "Девчонки, можно с вами познакомиться?" Мы испугались. Открываем глаза – перед нами мужчина, на вид лет 50, прилично одетый, в кожаной куртке, джинсах. Вежливо попросили его уйти, но тот продолжал попытки пообщаться. Нас это, естественно, напрягло. А когда Яна обнаружила, что за спиной он держит нож, то испугалась не на шутку. Мне она про страшное открытие не сказала. Троянова всегда хорошо владела собой, поэтому не поддалась панике и стала быстро собирать вещи", – продолжает Удовенко.

"Неожиданно незнакомец схватил ее за руку, нашептывая что-то хриплым голосом, – цитирует Анну журнал StarHit. – Тут-то подруга поняла, что пора уже защищаться: врезала мужику сумкой по лицу. Я на происходящее смотрела с открытым ртом, в оцепенении. Дядя разжал руку, попятился назад. Видя, что обидчик в растерянности, Троянова пихнула его и для пущего эффекта дала в пах ногой. Мужчина упал и завопил от боли. Поняв, что это лучший момент для побега, дали деру. Кажется, я в жизни так быстро не неслась..."