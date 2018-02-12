Взбешенный Тимати показал фото избитого депутатом артиста

Рэп-исполнитель Тимати эмоционально высказался об избиении популярного артиста DJ Smash. Певец пристыдил депутата Александра Телепнева, которого обвинил в нанесении побоев музыканту.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певец Тимати опубликовал жуткие фото и видео, сделанные после избиения DJ Smash в одном из клубов Перми. Артист показал также изображения возможного обидчика – депутата Александра Телепнева. Свой пост Тимати сопроводил эмоциональной записью.

"‼️Телепнев Александр Александрович (депутат по Пермскому краю, так же глава Пермского ММА и мастер спорта по рукопашному бою) в субботу утром, вдвоем со своим трусливым дружком (в группе лиц) будучи в не трезвом состоянии (о чем уже свидетельствуют как минимум 15чел) в ночном клубе "Дом Культуры" сломал челюсть, и нанес черепно-мозговые травмы, на чем не остановился и добил вдвоем ногами моего друга и коллегу @djsmash за то, внимание: что он отказался сделать фото на память !!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Тимати.

Певец пристыдил депутата за то, что он "развалил" парня, который ничего тяжелее диджейской сумки не держал. "...еще и добил вдвоем ногами !!!" – отметил взбешенный Тимати, назвав депутата не очень лестными словами.

Публикация от Black Star (@timatiofficial) Фев 12, 2018 в 2:47 PST

Рэпер обратился к властям с целью наказать Телепнева. "Мне жаль, что не я там оказался в ту ночь. Но ничего, мир круглый, все возвращается, в следующий раз и ТЫ "депутат" можешь оказаться в сложной ситуации", – завершил свой пост певец.

Многочисленные подписчики пришли в ужас от ситуации. "Здоровья главное сейчас Смешу, а этой с*** все вернется!!!!", "Это Пермь, тут надо сказать спасибо что живой", "Андрею скорейшего выздоровления !! А тех мразей , кто это сделал, – наказать по справедливости", "Ужас!!", "Какой кошмар", – высказались пользователи Сети.