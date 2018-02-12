Любовник обвинил эскортницу из "Дома-2" в лицемерии

Участник реалити-шоу "Дом-2" Саймон Марданшин прокомментировал информацию о том, что его возлюбленная Марго Овсянникова работала в эскорте. Мужчина взбесился и обвинил девушку в лицемерии и вранье.

Марго Овсянникова прошла проверку на полиграфе, который показал, что девушка занималась эскортом. Согласно детектору, красотка брала деньги за секс. Именно на эти средства и были куплены квартира и машина, а также сделан ряд косметологических процедур. Когда вскрылись новые данные, Марго во всем созналась и заявила, что все равно хочет быть с Саймоном.

Однако Марданшин не готов остаться с Овсянниковой. "После детектора меня полностью от нее отвернуло! Наверное, проблема была не только в ее прошлом, но еще и в том, насколько она лицемерно натягивала на себя маску и делала так, чтобы я поверил ей. Она всегда говорила, что я слушаю всех вокруг, а ей не верю. В этот момент как раз я поверил ей и подумал, что если это неправда, надо развеять все слухи и поставить точку в этом вопросе. А в итоге… Полное лицемерие, вранье, какого я давно не видал", – цитирует взбешенного Саймона "Дом-2Life".

Публикация от Маргарита Овсянникова (@mmmargaaret) Янв 25, 2018 в 12:27 PST

Он заявил, что не верит блондинке, хотя та и утверждает, что привязана к нему и испытывает симпатию. "Я выдвинул следующую теорию и сказал ей на шоу: "Знаешь, мне кажется, ты к мужчинам не привязываешься, что у тебя есть определенный блок – ты от одного к другому легко сможешь уйти, и если не я, то кто-нибудь другой у тебя будет", – сообщил Марданшин.

Саймон рассказал, как Марго призналась ему, что нравится Роману Гриценко. "То есть сначала она выдавливает лицемерные слезы и буквально через три секунды уже хохочет и говорит, как ей с Ромой Гриценко классно и что она ему нравится. И я не понимаю, к чему нам с ней идти? Я понимаю, можно подыгрывать в рамках проекта, ей было со мной просто комфортно. Но это ненормально, я с ней не буду", – отрезал он.