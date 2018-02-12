Нетребко обвинили в обогащении на покойном Хворостовском

Лена Миро высказалась о скандале, который поднялся вокруг цен на концерт оперной дивы Анны Нетребко. По словам блогера, всемирно известная артистка обогатилась на покойном Дмитрии Хворостовском.

На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Лена Миро довольно жестко прошлась по Анне Нетребко. "Анна "Только Не Провались Под Ней Сцена" Нетребко дала концерт в Москве. Концерт был посвящен памяти ее друга и коллеги Дмитрия Хворостовского. Цены на билеты доходили до 150 тысяч рублей. Как вам такой бизнес на костях сгоревшего от рака товарища?" – задала риторический вопрос Миро.

Далее блогер напомнила о том, как отреагировала сама Анна на всколыхнувшийся скандал с ценами на билеты. "Когда Нетребко ткнули носом в ее откровенно непотребное поведение, она тут же ушла в отказ, заявив, что ничего не знала и, вообще, против! "Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики – если я ЕЩЕ РАЗ услышу, что цены на мои концерты зашкаливают 100000 рублей– я просто не приеду больше.... всем спасибо", разверещалась напоказ Нетребко, установив приемлемую, как ей кажется, стоимость билетов на ее выступление", – написала Лена.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Фев 7, 2018 в 1:57 PST

Миро растолковала запись Нетребко, сделанную ей в Instagram, как новые расценки. "Сто тысяч рублей. Нетребко считает, что это нормально – отвалить столько денег за концерт. Сто пятьдесят – беспредел, а сто – вполне себе ок", – констатировала блогер.

Сама Лена дала понять, что не считает такой прейскурант адекватным. Более того, блогер поделилась своими сомнениями. "Я не верю в то, что толстая Анна ничего не знала. Крайне неубедительно. Все всегда все знают, но часто делают вид, что – ни сном, ни духом. Нетребко нехило срубила бабла на памяти Хворостовского, а когда ее призвали к ответу, начала корчить из себя невинную овцу", – заключила Лена Миро.