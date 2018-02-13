Что случилось с лицом Виктории Бони

Многочисленные поклонники не узнали на свежей фотографии Викторию Боню. По мнению некоторых фанатов, модель явно перестаралась с фильтрами.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Виктория Боня поделилась с многочисленными подписчиками свежими фотографиями. Однако не все фанаты сумели узнать бывшую участницу скандально известного реалити-шоу "Дом-2".

Пока одни поклонники рассыпались в комплиментах Виктории, другие ее критиковали. Дескать, она перестаралась в своем стремлении к красоте. По их мнению, Боня слишком сильно обработала снимки.

"И так красивая, а фотошоп сделал почти другого человека", "это скорее всего снапчат а не фотошоп", "Да не важно что это , главное что совсем себя переделала((", "Виктория на себя не похожа. Но божественна, как всегда!", "Вообще какая то другая стала Вика. Даже не узнаю. Совсем другая. Раньше была настаящая. А сейчас кто то другой (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказали свое мнение внимательные подписчики.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Фев 12, 2018 в 1:32 PST

Ранее Виктории досталось от фанатов за изможденный вид. Все началось с того, что модель поделилась с поклонниками рецептом йогурта для сыроедов. В его состав входят кокосовые сливки, свежезамороженные ягоды и кокосовое молоко.

Наблюдательные фанаты обратили внимание на внешний вид Бони. По мнению подписчиков, Виктория выглядела изможденной. Дескать, сыроедение не пошло ей на пользу. По некоторой информации, Виктория действительно забросила сыроедение и начала питаться иначе.