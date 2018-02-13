Участницы "Дома-2" подрались из-за смазливого любовника

Ивана Дилова и Катя Зиновьева исцарапали друг друг лица. Не обошлось и без вырванных волос.

Катя Зиновьева из Красноярска участвует в реалити-шоу "Дом-2" 87 дней. А болгарка Ивана Дилова – и того меньше, всего 15. Но обе похотливые красавицы уже приняли "первое боевое крещение" – подрались из-за любовника. Они не не поделили смазливого Сашу Гобозова – каждая считет, что это ее мужчина. В итоге отманикюренными ноготками красотки начали царапать лица друг другу, визжать и рвать волосы.

Вообще, Ивана Дилова и Катя Зиновьева враждуют уже несколько дней, но в этот раз участницы "Дома-2" перешли от слов к решительным действиям. Ведь очаровательная, хотя и наглая брюнетка из Софии подло увела Сашу Гобозова. Любвеобильный мужчина моментально переключил внимание на Дилову, совсем позабыв про Зиновьеву. Но бывшая-возлюбленная участника "ДОМа-2" не может простить предательство смазливого бойфренда, поэтому решила отомстить обидчице.

"Я тебя предупредила, Ивана! Я сейчас вообще не пошутила. Ты меня услышала?" – начала разговор на повышенных тонах Зиновьева. "Я тоже не шучу, ты что думаешь? А ты не будешь это делать, поняла? Потому что я разобью твое лицо, понимаешь?" – дерзко ответила Дилова.

А дальше... Словом, заварушка случилась страшная.Для поднятия рейтинга программы драка в эфире – это очень хорошо. Продюсеры уже довольно потирают руки, потому что знают: их преданная аудитория обожает все самое низменное, грязное и отвратительное. А когда дерутся и визжат 20-летние девчонки, рейтиги улетают за горизонт. В эфире етот дебош, как сообщает журнал " Мир реалити-шоу "Дом-2 " покажут только 14 февраля.



