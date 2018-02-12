Депутат бросил Бузову ради юного смазливого любовника

Законотворца соблазнил парень-танцор. Впрочем, говорят, их страстный танец длился не очень долго.

Про любовников поющей ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой слагают легенды. Говорят, например, что она спала ради своей выгоды с Алексеем Митрофановым – в ту пору депутатом Госдумы от фракции ЛДПР. "Помню, что на всех мероприятиях Оли неизменно присутствовал скандально известный депутат Алексей Митрофанов, – рассказала знакомая с Бузовой композитор и продюсер Анна Боронина. – Говорили, Оля состояла с ним в близких отношениях".

Впрочем, не только Оля была допущена к телу обладателя депутатского мандата. "С Митрофановым в то время у многих были такие отношения. Даже у одного моего знакомого парня-танцора. Он сам мне об этом рассказывал. Я была в шоке от этой грязищи", – цитирует Боронину Eg.Ru.

Писали, кстати, что именно ради юного смазливого любовника Митрофанов и бросил Бузову. Мол, парнишка оказался ревнивым и не хотел делить депутата хоть с красивой, но все-таки женщиной. Еще судачили, что Митрофанов больше любил получать мужскую ласку, нежели дарить.

Проверить эти бессовестные слухи, видимо, уже не получится. В январе 2014 года Следственный комитет России направил генеральному прокурору запрос, в котором сообщил о наличии оснований для лишения Алексея Митрофанова депутатской неприкосновенности. Его планировалось допросить качестве свидетеля по уголовному делу о вымогательстве.

Вскоре Митрофанов покинул Россию и, по данным СМИ, обосновался в Хорватии. Он был объявлен в розыск, а Дорогомиловский суд Москвы арестовал часть недвижимости и автомобили Митрофанова в качестве возмещения по долговым распискам на сумму 1,4 миллиона евро.