Цымбалюк: Свадьбы с Джигарханяном не было

В студии Дмитрия Борисова "Пусть говорят" собрались Виталина Цымбалюк-Романовская, ее мать Лидия Ивановна и приемный сын Армена Джигарханяна Степан. Родительница Виталины сделала сенсационное заявление, сообщив, что свадьбы ее дочери с именитым актером не было.

Вначале в студии передачи Дмитрия Борисова появилась мать Виталины Цымбалюк-Романовской Лидия Ивановна. На вопросы зрителей о том, как она отнеслась к отношениям своей молодой дочери с пожилым актером, та ответила, что и Виталина и Армен творческие люди и у них своя особая связь.

Когда зашла речь о свадьбе Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна, Лидия Ивановна высказала сенсационное сообщение. Она заявила, что свадьбы не было. Дескать, в феврале 2016 года случилась лишь регистрация брака.

Затем в студии появилась Виталина. Для выхода в свет женщина облачилась в черную водолазку с блестками, широкие атласные брюки и атласный же бирюзовый пиджак. Третья супруга Армена Джигарханяна вела себя абсолютно уверенно и не смущалась никаким нескромным и неудобным вопросам из зала.

Так, Цымбалюк-Романовская сообщила, что не взяла фамилии именитого мужа. По ее словам, такой совет дал ей сам Армен Джигарханян. Мол, она должна оставаться самостоятельной единицей. Виталина отметила, что абсолютно согласна с ним и с уважением относится к словам актера.

Сидящий на том же диване Степан Джигарханян поинтересовался, почему Виталина, которая еще несколько дней назад в этой же студии утверждала, что ее беспокоит и заботит здоровье Армена, теперь готова подать на него в суд. На это Цымбалюк-Романовская ответила, что действительно волнуется за самочувствие бывшего мужа, однако она пока не подала документы в суд.

Более того, по словам Виталины, она готова решить все споры мирным путем. Цымбалюк-Романовская заявила, что адвокат дезинформирует Армена Джигарханяна. Однако как именно, не уточнила. Отметим, что это была лишь первая часть эфира.