Продажного Губкина пропесочили за близость с Цымбалюк-Романовской

Сомнительная связь журналиста и пианистки кажется возмутительной. Читатели поделились своими подозрениями.

Не проходит и дня, чтобы журналист Иван Губкин не выдал очередную байку о жизни Виталины Цымбалюк-Романовской. Пишет он о ней, как правило, с придыханием. "Блистательная пианистка", "очаровательная нимфа", "красавица" – такими эпитетами сопровождает репортер публикации о бывшей жене Армена Джигарханяна.

А уж как обеляет ее! "Виталина отдала престарелому актеру лучшие годы жизни: готовила диетическую еду и вкусный клюквенный компот, кормила его с ложечки, водила под ручку и шила туфли на заказ у мастера в Баден-Бадене", – пишет Иван, словно присутствовал при этом.

Народ заподозрил неладное. "Губкин – тоже хохляцкая фамилия, если не сказать больше – ж-вская, так что немудрено, что защищает хохлов!", "Он с Виталинкой из одной шайки-лейки!", "Ванька так перед Виталиной выслуживается, словно будет на другом лесоповале работать", "Губкин, как всегда, пиарит цимбалину! Позор, позор!" "Губкин-мерзавец совсем оборзел (стилистика, орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пропесочили Губкина читатели Dni.Ru.

Они уверены: 39-летняя Виталина близка с 37-летним Иваном и платит ему за пиар. Сомнительная связь журналиста и пианистки возмутила многих. Редакция Dni.Ru провела служебное расследование и выяснила, что Губкин встречался с Цымбалюк-Романовской всего раз – делал с ней интервью, когда о разводе с Джигарханяном и речи не шло. Сегодня они общаются только в социальных сетях.

И уж точно Виталина не платит никому за пиар. Платят ей, приглашая на эфиры. За три месяца пианистке было посвящено около 40 телепрограмм, участием в которых она, говорят, заработала на квартиру. А Губкин относится к Цымбалюк-Романовской с иронией – во многих материалах называет ее ушлой, пронырливой, бессовестной, наглой и откровенно смеется над происходящим.