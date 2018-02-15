Почему Дмитрий Борисов скрывает личную жизнь

Ведущий "Пусть говорят" развлекался в самом центре Москвы. И не остался незамеченным.



Дмитрий Борисов каждый день в эфире Первого канала перетряхивает чужое грязное белье. А вот его личная жизнь – тайна за семью печатями. В 2009 году пресса писала о его романе с выпускницей "Фабрики звезд" Юлией Савичевой. Правда, показания их разнились. Дмитрий говорил, что они познакомились в прямом эфире передачи "Попутчики" на "Эхе Москвы", которую вел Борисов. Сама же певица в многочисленных интервью придерживалась версии, что впервые встретила Дмитрия на Первом канале на съемках одного шоу.

В начале 2012 года в эфире "Эха" Борисов специально для Юлии исполнил песню, тем самым признался ей в чувствах. После чего они стали парой и заявили о серьезности своих отношений. В этом же году Савичева презентовала альбом "Сердцебиение", появившись на публике в сопровождении Дмитрия, который обнимал ее за талию. С этого момента пара уже открыто позировала перед фотокамерами.

Но замуж она в итоге вышла за композитора Александра Аршинова. И в 2017-м родила от него дочь Анну. А что же Дмитрий? Об этом Dni.Ru поговорили с одним из постоянных экспертов, которые сидят в студии "Пусть говорят". Правда, рассказал он все на условиях анонимности. "У Дмитрия мне хорошо платят, поэтому не хочу ссориться", – пояснил он.

"Я думаю, что роман с Савичевой был не более чем пиаром, как у Баскова с Лопыревой, Лазарева с Кудрявцевой и прочих сладких представителей шоу-бизнеса, – рассказал собеседник. – Ведь Борисову девушки, как мне кажется, не очень интересны (это не совсем так – он часто появляется на публике с красивыми спутницами, просто нет постоянной зазнобы. – Прим. ред.). – Сколько раз на Остоженке, где я жил в ту пору, встречал его в компании парней, по вызывающему виду которых – мелированные волосы, обтягивающие кофточки и сережки в ушах – сразу можно было определить их ориентацию. Они веселились, развлекались, ходили в кафе. Я с ним не спал, конечно, но у меня есть друзья, которые разное рассказывали".

