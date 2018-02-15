Сексуальный красавец об интиме с Басковым: Можно полезть в петлю
"Алекс Малиновский – любовник Коли Баскова, – заявлял Солнцев, – который типа его продюсер. Кроме огромного члена, этому Алексу нечем больше похвастаться. Третий год его тянут. Уже нового любовника ему нашли – бывшего партнера Анны Плетневой по "Винтажу" Лешку Романова. Устраивают выступления этих зашкварных на концертах на канале "Россия". А толку никакого". Прокомментировать интимную связь с "золотым голосом" и попросили мы Алекса.
Певец в ответ рассмеялся: "Это все чушь страшная, досужие выдумки, и не более того". Но на журналистов, которые растиражировали слова стремящегося к вечному хайпу Солнцева, Алекс, к счастью, не обижается. "Меня ничего не задевает, потому что артист должен быть толстокожим с хитином (из этого твердого вещества состоят панцири раков. – Прим. ред.) и не реагировать на сплетни, которые ходят вокруг его имени, – справедливо считает певец. – Если на каждую плохую новость, подобную этой, обращать внимание, если обижаться на байки, то можно полезть в петлю".
"Я считаю, что пиар для артиста – это все, кроме некролога, – продолжает Алекс. – Так что пусть пишут про меня как можно больше, как можно грязнее, потому что это людям интереснее, чем что-то хорошее и доброе. Мне это все на руку. После тех скандальных новостей резко вырос интерес ко мне – стали чаще искать в поисковых системах, приглашать на концерты. Так что я только счастлив".
Стоит заметить, что Малиновский, связям которого теперь завидует, кажется, вся страна, все-таки отомстил болтуну Солнцеву за его длинный язык. "Он отфрендил меня на Facebook, – рассказал Рустам в интервью Dni.Ru. – Причем не заблокировал, а именно отфрендил, чтобы я видел его у себя в ленте и любовался тем, какой он прекрасный. Поссорили меня с ним! А я ведь близко дружен с его братом-близнецом Гришей. Теперь и он, наверное, не захочет меня видеть".
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