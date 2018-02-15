Народ бьет тревогу из-за взрослой дочки и любовника Волочковой

Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой запечатлела дочь Ариадну сидящей на шее у ее возлюбленного. Подписчики неоднозначно отнеслись к снимку, всерьез озадачившись и даже испугавшись.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова опубликовала несколько фотографий и видео, таким образом рассказав, как отметила День всех влюбленных. Балерина украсила дом разноцветными шариками в виде сердечек, нарядилась в красное платье с умопомрачительном декольте, пригласила парикмахера, который поработал над ее волосами, а также сфотографировала 12-летнюю дочь сидящей на шее у возлюбленного.

"Прекрасный вечер! А ему предшествовало это...😂Пролистните! Салон красоты на дому и наша любимая Катя! Ариша помогала постричь Мишу. Хорошего вам праздника влюбленных! ❤️" – написала Анастасия.

Несмотря на то что балерина по какой-то причине запретила комментировать публикацию, многочисленные подписчики поделились своим мнением в следующем посте, оставленном артисткой. В нем Волочкова пожелала всем любви. Пользователи Сети поделились своим беспокойством относительно дочери и любовника Анастасии.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 14, 2018 в 12:28 PST

"Вроде и шик кругом, а зрелище ЖАЛКОЕ вцелом. Почему?? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какой ужас !!! Мозги пропила! Посадила на шею левому мужику дочь девку взрослую ! Голые ноги!!! Родные отцы к девочкам подросткам с осторожностью относятся даже!!! А потом ходят по ток-шоу выясняют кто кого поимел!!!! Идиотка!!! Каждому *** будет дочь на шею сажать!!???", "Надо Аришиному отцу вмешиваться в ситуацию, творится что-то невообразимое переходящее все границы...", "Настя, что же вы делаете ? Девочке со сверстниками дурачиться, а вы голову чужого мужика ей между ног", "Баба Тома, Вдовин! Вы вообще видите че происходит в этом доме порока? 👀 ну явно же если не видите, то вам рассказывают... и вы бездействуете? Равнодушие хуже ненависти ей богу...", "По-моему, в таком виде и таком возрасте и к родному отцу не следовало бы на шею забираться. Не говоря уж о малознакомом дядьке. Анастасия очень жаждет скандала вокруг себя", – высказались встревоженные подписчики.