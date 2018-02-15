Шурыгина об эскортнице Рыбке: Молодец, че

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Анастасия Вашукевич и Диана Шурыгина. Фото: Dni.Ru
Диана Шурыгина, ставшая знаменитой на всю страну после огласки истории с изнасилованием на вечеринке, прокомментировала Dni.Ru скандал вокруг известной блогерши Анастасии Вашукевич, которая называет себя Настей Рыбкой. Телезвезда поддержала жизненную позицию девушки.

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Отметим, что имя модели Насти прогремело на всю страну в связи с громким скандалом. Говорилось, что девушка якобы оказывает эскорт-услуги, и в число ее клиентов входят очень обеспеченные люди. В частности, Вашукевич на своей странице в Instagram рассказала о встрече с предпринимателем Олегом Дерипаской. При этом Рыбка обвинила бизнесмена в изнасиловании и потребовала жениться.

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Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

Позже она объяснила, что это была шутка. Однако чувство юмора Анастасии предприниматель не оценил. Дерипаска подал иск против девушки и ее наставника Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли.

Свои похождения Настя сочно описала в книге "Дневник по соблазнению миллиардера". Девушка поддержала другая скандальная героиня светской хроники Диана Шурыгина. "Ну реально молодец, че... Поставила цель – добилась, написала книгу. А по отношению к Дерипаске некрасиво, конечно, статус его упал", – высказалась Диана о Насте.

Рыбка гордится тем, что ее считают "лохматым золотом", поскольку наставляли ее лучшие секс-гуру страны. Например, Алекс Лесли убедил фиксировать свои похождения на видео. "Если можно все – значит, можно все. Если тебя штырит – положи на все остальное. Сейчас тебя на что-то вштырило, ты увидела, пошла, а мы из-за этого не улетели куда-то, опоздали… Плевать! Потому что доминирующим фактором в жизни являются эмоции, любовь и страсть. Если горели глаза – это главное!" – эти слова Алекса Лесли, вероятно, стали девизом Анастасии Вашукевич.

Автор: Людмила Фоканова15 февраля 2018, 11:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь эскортницы Насти Рыбки

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