"Обколотые" танцоры Жасмин поразили своим поведением

Мало кто знает, что восточная красавица Жасмин по образованию медсестра. В детстве она даже и не думала становиться артисткой, а хотела заняться изучением английского языка, поэтому намеревалась поступить на филфак. Но в родном Дербенте не было нужного учебного заведения, а в столицу родители ее не отпустили. Мама уговорила будущую звезду российской эстрады поступить в медицинский колледж, который та окончила с красным дипломом и получила профессию медсестры.



"К сожалению или счастью, полученные знания по медицине мне никогда в жизни не пригодились, – рассказала певица корреспонденту Dni.Ru. – Хотя шприц брать в руки порой приходилось – колола своих танцоров, когда им была нужна экстренная помощь при выходе на сцену".

Эти "обколотые" в хорошем смысле слова танцоры творят настоящие чудеса и поражают пластикой, поведением на сцене – у Жасмин один из лучших коллективов страны. В этом могли убедиться шесть тысяч зрителей в зале и миллионы человек у телеэкранов, следившие за ярким выступлением певицы на концерте по случаю Дня святого Валентина в Кремле. "Этот день я на сцене, но мужа все равно поздравила – сделала уникальную гравировку на задней стенке iPhone последней модели, – рассказала певица. – Теперь там подсвечивается наша совместная фотография".

С живущим в другой стране мужем-бизнесменом Иланом Шором, кстати, Жасмин виделась не так давно – 7 февраля летала к нему в Кишинев на празднование шестилетия дочери Маргариты. "Мы не ощущаем разлуки, постоянно на связи, – призналась Жасмин. – Стоит мне приехать к нему, и снова начинается романтичный конфетно-букетный период. В прошлом году 14 февраля он устроил мне потрясающий подарок – арендовал ресторан и все засыпал лепестками красных роз. Я, увидев эту красоту, пожалела, что День святого Валентина только раз в году. И что вы думаете: на следующий день Илан снова пригласил меня, но все уже было в белых лепестках!"

