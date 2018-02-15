Похорошевшая Цымбалюк-Романовская показала роскошную фигуру

Молодая пианистка вышла в прозрачном платье. К счастью, ей есть, чем хвастаться и гордиться.



Недавний развод с престарелым Арменом Джигарханяном явно пошел явно на пользу молодой киевской пианистке Виталине-Цымбалюк-Романовской. Она постройнела, похорошела, стала уважаемой дамой. Роскошной украинке теперь целуют руки, берут автографы, с удовольствием зовут на самые главные светские события. Бывший муж на всю страну называет ее "воровкой". Но многие звезды – актер Борис Ливанов, молодая жена Владимира Этуша Елена, актриса Наталья Белохвостикова – ее поддерживают и уже продемонстрировали верность и любовь Виталине. Теперь к ним присоединилась и Эмма Малинина, жена певца Александра Малинина. Виталину она пригласила украсить концерт знаменитого мужа.

В "Крокусе" красавица-Виталина пришла в сопровождении подруги Лариса Широковой, которая сменила Элину Мазур. Последняя теперь переметнулась в стан врага и очерняет Цымбалюк-Романовскую почем зря. А Широкова, напротив, борется за товарку и клиентку, пытается всем доказать, что Виталина ничего не крала, квартир не присваивала и чужих денег со счетов не снимала.





"Эмма Малинина, наш праздник – в ваших прекрасных руках. Александр Малинин – уникальнейший певец и музыкант нашего времени. "Забава" – автобиографическая история, сегодня особенно для меня актуальна", – улыбается Виталина." Мне осталась одна забава – //Пальцы в рот – и веселый свист. // Прокатилась дурная слава, // Что похабник я и скандалист", – поет Малинин песню на стихи Есенина. А Виталина в это время в мыслях где-то далеко, ведь столько лжи и камней летит в ее сторону..

