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Серов сдал тест на отцовство после скандального заявления любовницы

Александр Серов. Кадр youtube.com
Сразу несколько девушек объявили себя дочерями певца. Настала пора разобраться, кто из них врет.
прочитано 4410 раз

63-летний певец Александр Серов сегодня ходит из программы в программу, где всплывают все новые и новые его внебрачные дети. На передачу "Пусть говорят", например, из Германии приехала Надежда Тилер, бывшая любовница артиста, которая 29 лет назад в Ленинграде имела связь с ним любовную связь. После короткого романа, якобы, и появилась на свет дочь Кристин. С таким скандальным заявлением и выступила Тилер перед ведущим ток-шоу Дмитрием Борисовым.

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Правда, не только сидеть рядом с бывшей любовницей, но и слушать ее Серов не захотел." Ты ведешь как дебилка себя, закрой рот!" – кричал певец на бывшую возлюбленную.

"Впервые о том, что Александр Серов – мой отец, я узнала лет 7 лет, – рассказала Кристина после того, как страсти улеглись. – Просто дети в школе меня часто спрашивали, где мой папа, и мама показала мне фотографию певца, потом мы послушали его музыку". При этом у бывшего мужа Надежды Йохима Тилера, который живет в Германии, всегда были сомнения в отцовстве Кристин. Поэтому все участники этой запутанной истории сдали тест ДНК, чтобы снять все вопросы. Причем больше всего установить факт своего отцовства хотел, кажется, сам Серов – он устал от бабских интриг.

"Согласно данным проведенного исследования с вероятностью 99,9 процентов Йохим Тилер не является отцом Кристин", – объявил эксперт после вскрытия конверта. Но при этом и отцовства Серова он не подтвердил – якобы, требуется расширенное исследование по согласию всех сторон.

Автор: Иван Губкин15 февраля 2018, 21:01
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