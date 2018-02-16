Бузова после любви в душе заявилась в храм

Звезда "Дома-2" показала себя без макияжа. Оказалось, что и так она – красавица.

Ольга Бузова – одна из самых востребованных сегодня молодых певиц. За последние несколько дней она выступила на юбилейном Big Love Show в "Олимпийском", спела на большом концерте по случаю Дня всех влюбленных в Кремле, сразу после которого уехала с концертом в Курск.

В Городе соловьев Бузова оказалась впервые. Поэтому каждый свой шаг Оля методично фиксировала на камеру и выкладывала в социальные сети. Вот она без макияжа в душе стоит перед запотевшим зеркалом с надписью "Я люблю вас". Это она сама написала! Но не себе, а поклонникам, которых день ото дня у нее все больше.

А после этой любви в душе Бузова поехала на репетицию, попутно осматривая местные достопримечательности. Особенно Ольгу впечатлил построенный в 1816 году Знаменский собор. "Очень красивый", – похвалила тонкая ценительница прекрасного Бузова памятник федерального значения, который был возведен в стиле классицизма и отразил в себе черты западноевропейского Ренессанса.

После Знаменского собора Бузова заявилась в храм Серафима Саровского. Он тоже произвел на звезду "Дома-2" большое впечатление. В церквях Ольга всегда просит о самом сокровенном. Сейчас, например, ей очень хочется найти любимого мужчину. "У меня же секса не было уже год и два месяца", – призналась Бузова.

Поскольку в курских храмах хранится несколько чудодейственных икон и мощей святых праведников, хочется думать, что искренние мольбы красавицы Оленьки будут услышаны и ей больше не придется просыпаться одной. Она говорит, что давно готова.