Склочник Солнцев чудовищно обрюзг и постарел

В звезде "Дома-2" трудно узнать былого красавца. Хотя с его связями, деньгами и возможностями можно, кажется, вечно ходить в мальчиках.

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев – самый известный тролль страны. Он вмешивается во все конфликты и непременно их комментирует. Ловит хайп, как принято говорить сегодня. Солнцев втаптывал в грязь телеведущую Дану Борисову, дважды изнасилованную Диану Шурыгину и балерину Анастасию Волочкову, публично предлагал снять трусы футболисту Дмитрию Тарасову, разоблачил "любовника" Николая Баскова.

Но у многих найдется повод потроллить и самого склочника Рустама. Ведь от былого красавца, который когда-то снимался в рекламе дорогого мужского белья и считался секс-символом большой страны, не осталось, кажется, и следа. Даже многочисленные пластические операции и знакомства с лучшими хирургами не помогли почему-то Рустаму сохранить былую красоту, гибкость, стать. За последние годы он очень сдал – обрюзг и постарел.

Поклонники даже стали подозревать, что Солнцев серьезно болен. "Вы были тогда совсем мальчиком, милым студентиком, а теперь волосы не густые, очки", – говорила учителю Пете Раневская в чеховском "Вишневом саде". И эти слова могли бы стать девизом для сегодняшнего Солнцева.

"Я два раза делал себе нос, – признался Рустам Dni.Ru. – Просто попал в страшную автоаварию, ударился о руль и сломал его. А губы у меня стали пухлыми лет 15 назад, когда в стране это еще никто не делал, и это мне очень шло. Сейчас, правда, я буду убирать из них все лишнее. А вот уколов, заморозки и филлеров во мне нет".

Публикация от Рустам Солнцев (@solncevrustam_) Фев 16, 2018 в 2:57 PST

По официальным данным, Рустаму Солнцеву 41 год. Но его враги говорят, что на пять лет больше, – мол, он подделал себе метрику. При этом верстальщик, который делает для Рустама афиши концертов, уверяет, что над ретушью лица артиста приходится корпеть несколько суток, чтобы превратить некондиционную внешность шоумена во что-то пристойное. "Рустам любит, чтобы скулы были узкие, подбородок – вытянут, глаза – широко распахнуты, тон кожи – идеально ровный. В итоге в человеке на афише невозможно узнать артиста, который в итоге выходит на сцену", – рассказал специалист.