Эскортница Рыбка обставила охрану Дерипаски
Частный детектив Эрнест Асланян дал понять, что Насте Рыбке удалось сделать видео только благодаря ошибке сотрудников охраны Олега Дерипаски. "При встречах влиятельных мужчин с незнакомыми девушками у последних еще до самого знакомства забирают телефоны", – поведал эксперт.
"Обычно их сдают на хранение в специальные ячейки, которые должны были быть и на яхте Олега Дерипаски. Однако этого не произошло – и Рыбка свободно общалась с секс-тренером Алексом Лесли, которого называла мамой", – компетентно передает Super.
Напомним, имя Анастасии Вашукевич прогремело на всю страну после скандала с миллиардером Олегом Дерипаской. Причина – публикация в соцсетях информации, касающейся личной жизни бизнесмена. Говорилось, что девушка якобы оказывает эскорт-услуги и в число ее клиентов входят очень обеспеченные люди.
Предприниматель подал в суд на Рыбку и ее секс-наставника Александра Кириллова (Алекса Лесли). Свои похождения Настя сочно описала в книге "Дневник по соблазнению миллиардера".
Интересно, что Александр Кириллов фигурирует на сайте инновационного центра "Сколково". На это обратили внимание пользователи Сети и журналисты. В профиле Кириллова говорилось, что он директор по науке, идеолог и инвестор Центра интеллектуальных систем прогнозирования. Однако "Сколково" поспешило удалить фото скандального секс-тренера со своего сайта, которое было доступно там до недавнего времени.
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