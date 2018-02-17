Бесхребетный участник "Дома-2" позволил Яббарову унизить его беременную жену

В эфире "Дома-2" разыгрался очередной скандал. Илья Яббаров наорал на Ольгу Рапунцель в присутствии ее мужа. Дмитрий Дмитренко спокойно наблюдал за ситуацией.

Ябборов и Дмитренко обсуждали сложившуюся в "Доме-2" ситуацию. В разговор влезла Рапунцель. "Я не хочу это слушать. Дима, Димочка, ну пожалуйста", – взмолилась беременная Оля.

Мужчины не обратили внимание на Рапунцель, тогда Ольга запустила в Илью косметикой, видимо, не найдя ничего потяжелее. Это взбесило Яббарова и он наорал матом на беременную женщину. Рапунцель принялась плакать и кричать в ответ. И только Дмитрий сохранял спокойствие, наблюдая за перепалкой жены и ее бывшего любовника.

Эпизод был показан в эфире. Зрители, увидев, что Дмитренко не заступился за супругу, пришли в ярость. "Вот это семейка", "А здоров ли он? Его отрешенный взгляд наводит на мысли:или под чем то,или что то не так с психикой", "Так она сама себе такого выбрала никто не виноват", – заявили поклонники телестройки в Сети (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Отметим, что в начале февраля Дмитренко и Яббаров устроили драку. Участники "Дома-2" схлестнулись в рукопашной из-за женщин: Илья припомнил, что несколько месяцев назад Дима упрекал его в интрижке с любовницей, в то время как он был уже в отношениях. Беременная Оля Рапунцель пыталась разнять мужчин, которые переместились на пол и били друг друга.