Ольга Орлова высказалась о романе с Манучаровым
"На многих, причем уважаемых, порталах пишут, что у меня роман со Славой Манучаровым. Ну что вам сказать? Вы ошибаетесь) Прежде чем что-то писать, могли бы узнать у меня! С @manucharov мы друзья многие годы, не более", – написала Ольга на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).
При этом Орлова намекнула, что ее сердце все же занято. "А вот с кем у меня роман – мое личное дело", - заявила певица.
Фанаты знаменитостей, как правило, желают знать подробности личной жизни своих любимцев. Поклонники Ольги оказались не такими. Люди поддержали певицу в ее стремлении скрыть своего возлюбленного.
"Ольга, вы – молодец! Никому не рассказывайте о своем романе и будьте здоровы!", "Правильно сказала! Умничка", "Вы очень мудрая женщина", "Коротко и ясно! Будьте счастливы", "Молодец Оля!!!! Личная жизнь должна быть закрытой для людей, потому она и личная. Обожаю", – написали фоловеры под постом Орловой.
Слухи о романе ведущей "Дома-2" с актером Вячеславом Манучаровым появились в прошедшую пятницу, 16 февраля. Поводом послужил совместный поход артистов на праздник Андрея Малахова и его супруги Натальи по случаю Масленицы.
Дмитренко спокойно наблюдал за ситуацией
Ламе понадобилась экстренная медицинская помощь
Звезда удивлена
Композитор сообщил подробности