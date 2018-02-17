Крутой о раке Хворостовского: Я понимал, что он болен и обречен

Композитор поделился сокровенным. Он потеря своего самого большого друга.



Для композитора Игоря Крутого смерть певца Дмитрия Хворостовского стала личной трагедией. Они много лет дружили, работали, участвовали в мероприятиях.

Вот и в 2016 года Крутой позвал прославленного баритона спеть на конкурсе молодых исполнителей "Новой волне" в Сочи. "Я знал, что он болеет, что он обречен, – вспоминает композитор. – Но все равно стал упрашивать его выступить. Дима отнекивался, говорил, что плохо себя чувствует. Но я сказал, что с комфортом привезу и увезу его, пусть только согласится".

"В Сочи Хворостовский все-таки прилетел. Только попросил меня спеть не семь, а только пять композиций – ему уже было тяжело. А в конце концерта он подошел ко мне и сказал: "Я очень рад, что я здесь и что таким запомнюсь людям", – рассказал Крутой в программе "Однажды..." на НТВ.





На прощании с прославленным артистом в столичном зале Чайковского композитор, как писали ранее Dni.Ru, сообщил: "Американские онкологи, к которым обратился Дима, сказали, что он проживет 18 месяцев. А он прожил на год больше. Когда я предложил ему показаться хорошему врачу во Франции, Дима отмахнулся: "Да нет, Игорь, я хочу остаться рядом с женой и детьми". Наверное, он чувствовал, что уходит, поэтому положился на волю Бога. Мне посчастливилось выходить с Хворостовским на одну сцену, работать с ним в одном проекте ("Дежавю" – синтез оперного вокала и популярной музыки. – Прим. ред.). И я не верю, что незаменимых не бывает. Дима был именно таким".