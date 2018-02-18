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Шоу-бизнес

Звезда "Битвы экстрасенсов" поставила Галкина на место

Влад Кадони. Фото: instagram.com/domkadoni
Звезда шоу "Битва экстрасенсов" на телеканале ТНТ Влад Кадони присоединился к скандальному обсуждению новой программы Первого канала "Звезды под гипнозом". Он обратил внимание на, по его мнению, некорректные высказывания телеведущего Максима Галкина о своих коллегах по цеху.
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Влад Кадони на своей странице в Instagram жестко ответил Максиму Галкину, который заявил о наличии сценария в шоу "Битва экстрасенсов". "Так жалко стало Максима Галкина. Пытаться унизить другие программы, чтобы возвысить свою – это какая-то профессиональная профанация", – заметил он.

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Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Участник шестого и 11-го сезонов передачи "Битва экстрасенсов" заметил, что это шоу держится на экране порядка десяти лет как раз благодаря тому, что не имеет сценария и держит четкую планку монтажа. "И что это не понимает лицо первого канала, показывает не только профессиональную несостоятельность, но и общую зависть команды проекта к чужим рейтингам и заслугам", – уверен Влад Кадони.

"Сможет ли "Гипноз" Галкина побить рейтинги Битвы ? Мое мнение: "Мечта Максима, которая неосуществима" Он талантливейший актёр, который прекрасно играет роль ведущего. Просто ему не хватает профессионализма, чтобы им стать, но ему, как мне кажется, это и не нужно. С детьми и пародистами, на мой вкус, он смотрелся более органично", – добавила звезда "Битвы экстрасенсов".

Влад Кадони подчеркнул, что хорошо относится к другому ведущему проекта – гипнологу Исе Багирову. В связи с этим ему бы не хотелось думать, что все, что происходит на экранах – постановка. "Но то, что "на подтанцовку" к нему поставили язвительного и комичного Галкина, мне кажется, не лучшее решение для заявки на серьезный проект", – выразил Кадони своем мнение.

На конфликт, возникший в среде работников российского телевидения из-за обсуждения нового проекта Первого канала, обратил внимание член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян. "Я очень долго ждал когда же медиалица наконец начнут говорить правду. Да, все, что сказали друг другу Максим Галкин и Гарик Харламов, правда и свидетельствует о том, что телевизионный контент уже достиг дна. Речь о "Звездах под гипнозом" и "Битве экстрасенсов" Очень печально, что телезрителей перестали уважать. Почему-то считается, что они с радостью поглощают весь телевизионный мусор, которым нынче полны телеканалы. Но это далеко не так. Пора бы уже от этого дна оттолкнуться и начать выпускать на экраны что-то более стоящее и толковое", – рассказал он Dni.Ru.

Напомним, мистическое шоу "Звезды под гипнозом" выходит на Первом канале с 4 февраля. В роли гипнолога выступает Иса Багиров. Он погружает приглашенных в студию артистов в транс и дает им шуточные задания. Две недели подряд новый проект Первого канала занимает 1-е место в рейтинге телепрограмм.

На высокие рейтинги и само содержание программы обратил внимание юморист Гарик Харламов. Он жестко, с использованием нецензурной брани, высказался о передаче. "Судя по рейтингу , под гипнозом не только звезды, но и зрители страны", – предположил он.

В ответ Максим Галкин посоветовал Гарику Харламову посмотреть на сценарий шоу "Битва экстрасенсов", которое выходит на телеканале ТНТ. Также он предположил, что на подобные высказывания юмориста толкнула обида. "Я рад, что "Звезды Под Гипнозом" на прошлой неделе стала самой популярной программой страны и сожалею, что мы забрали у Камеди Клаба, который выходит параллельно ровно в это же время ту телеаудиторию, на которую они вероятно рассчитывали", – едко заметил ведущий.

Автор: Геннадий Куприянов18 февраля 2018, 10:59
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