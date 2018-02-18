Похудевшая Екатерина Стриженова светится

Екатерина Стриженова поделилась с поклонниками в Instagram новой фотографией. На снимке 49-летняя телеведущая выглядит постройневшей. При этом звезда Первого канала буквально светится от счастья.

Еще в январе Екатерина жаловалась на проблемы с весом и носила мешковатую одежду. Сейчас же она без смущения позирует перед фотографом.

На свежем снимке Стриженова запечатлена в кружевной черной блузке и черной облегающей бедра юбке. Но в глаза прежде всего бросается сияющее лицо телеведущей и длинная стройная шея. Такой искренней улыбки поклонники давно не видели у звезды Первого канала.

Общественность обратила внимание на изменившуюся Екатерину. Некоторые стали выспрашивать, в чем же секрет, но большинство просто выразило свое восхищение ведущей.

"Катя,Вы Красотка!Восхищаюсь Вами!Так держать!" "Вы,Катенька сегодня прям " зажигалочка" такая.Люблю все,что Вы делаете", "Катя – это море позитива", "Как вы похорошели! В чем секрет", – написали поклонники Стриженовой в комментариях под фото (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) Фев 15, 2018 в 11:14 PST

Как сообщали Dni.Ru, то, что знаменитость располнела, телезрители заметили в конце декабря прошлого года, после выхода в эфир программы Елены Малышевой "Здоровье", куда в качестве звездной гостьи была приглашена Екатерина Стриженова. Ведущая "Доброго утра" рассказала, что борется с ненавистными килограммами.

Но все попытки сбросить лишний вес были тщетны. По мнению зрителей, Екатерина становилась все больше. В какой-то момент звезда экрана решилась даже на бьюти-процедуру под названием "армопластика" по рекомендации Эвелины Бледанс, чтобы избавиться от так называемых гормональных жировых отложений.