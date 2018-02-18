Беременная Рапунцель из "Дома-2" сделала шокирующее признание

Беременная звезда телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель дала откровенное интервью, в котором без утайки раскрыла самые интимные подробности жизни со своим мужем Дмитрием Дмитриенко. Некоторые детали откровенно шокировали публику.

Ольгу Рапунцель и Дмитрия Дмитриенко можно назвать пожалуй самой скандальной парой шоу "Дом-2". За перепитиями их отношений с замиранием сердца следили не только родные и близкие, но и миллионы телезрителей. Расставания, обвинения в изменах и рукоприкладстве – все происходило практически в прямом эфире. После того, как девушка забеременела, накал страстей не только не снизился, но и возрос.

Впрочем, теперь Ольга Рапунцель утверждает, что они с мужем смогли найти взаимопонимание и готовы строить счастливую семейную жизнь. Какие-то проблемы остаются и девушка не стесняется о них говорить. Как не стесняется она и раскрывать самой широкой публике самые интимные подробности своей личной жизни.

"У нас есть страсть – это главное. За балдахином попадаю в рай. Забываю обо всех проблемах. Волшебством (так на телепроекте именуют секс. – Прим. ред.) занимаемся каждый день", – цитирует портал Dom2Life Ольгу Рапунцель. Поклонникам, кажется, было достаточно этих слов. чтобы впасть в шок, едва представив происходящее, однако беременная звезда "Дома-2" решила добить их подробностями.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Фев 14, 2018 в 9:07 PST

"Раньше любили разные позы. Сейчас он словно чувствует, как нужно. Так все аккуратненько. Раздевает и покрывает все мое тело поцелуями. Наверное, на мне нет места, где бы любимый не ласкал меня своими губами. Это окрыляет", – призналась она.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Фев 5, 2018 в 2:35 PST

Также девушка рассказала о своих непростых отношениях со свекровью. Она подчеркнула. что старается помириться с матерью своего мужа, однако пока все попытки не приносят надежного успеха. "Она чего‑то начитается в интернете, вырвет из контекста и начинает", – пожаловалась Ольга Рапунцель.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Янв 18, 2018 в 4:43 PST

"Я же не припоминаю ей, как она смерти желала, как отказалась приезжать на нашу свадьбу. Даже смирилась с тем, что мы никогда не будем дружить семьями. За всю беременность Людмила Григорьевна ни разу не поинтересовалась моим здоровьем, а она же врач. Чувствую, что доченьку нашу любить она не будет. Ей просто параллельно", – добавила девушка. По ее мнению, у Дмитрия Дмитриенко нездоровая привязанность к матери.