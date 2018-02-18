Известная актриса отбила у Бузовой нового жениха
Звезда телеканала ТНТ Валентина Рубцова на своей странице в Instagram опубликовала совместную фотографию с юмористом Тимуром Батрудиновым. "С Днем Рождения,Тимурка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – добавила она в сообщении.
На снимке актриса и юморист улыбаются, Тимур Батрудинов обнимает свою спутницу за плечи, а она положила руку ему на бедро. "Спасибо, Валюш!😘 Красивая фотография! Интересно, когда начнут обсуждать нашу свадьбу?🤔😉", – прокомментировал публикацию юморист.
По всей видимости, таким образом он хотел подшутить над многочисленными поклонниками, начавшими обсуждать его роман с Ольгой Бузовой. едва в Сети стали появляться их совместные фотографии. Однако многие восприняли его слова за чистую монету. Впрочем, некоторые просто поддержали шутку артиста.
"В СМЫСЛЕ СВАДЬБУ?? КАК ЖЕ ОЛЕЧКА?!?!?!", "Ну лучше с Валентиной", "На когда назначили то Свадьбу!?)))))))", "Ааа,Батруха Бузовой изменил!!!!!!!", "С Валентиной он куда лучше смотрится 😍", "А вы хорошо смотритесь 👏👏👏😜🥂🥂🥂🎈", "А как Бузова??", – разошлись комментаторы.
Впрочем, некоторые вспомнили, что Валентина Рубцова давно счастлива в браке с Артуром Мартирасяном. Однако остановить поток шуток на счет нового романа Тимура Батрудинова и в очередной раз разбитого сердца Ольги Бузовой этот факт уже не смог. Теперь пользователи Сети уверены, что Валентина Рубцова отбила нового кавалера у Ольги Бузовой.
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