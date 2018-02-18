Галкин влез в скандал с верующими

Телеведущий Максим Галкин обратил внимание на необычное празднование Масленицы в деревне Никола-Ленивец в Дзержинском районе Калужской области. Там на праздник сожгли не чучело, а деревянную копию готическго собора, что покоробило чувства юмориста.

Максим Галкин обратил внимание своих поклонников на сожжение деревянной копии католического костела на Масленицу в деревне Никола-Ленивец. Происходящее, по всей видимости. сильно задело чувства ведущего.

"Уважаемые подписчики, может, вы мне объясните, я не понимаю, зачем в народно-православный праздник сжигать не традиционное безобидное чучело, а огромный тридцатиметровый костел? Выглядит жутко. На праздник отнюдь не похоже. Но, быть может, я не в курсе и в католической Европе сейчас повсюду жгут соломенные соборы на площадях?", – обратился он к пользователям Сети.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Фев 17, 2018 в 8:01 PST

"Я уверен, что никто в католической Европе не отреагирует на это, посчитав просто перформансом, но представьте зеркальную ситуацию, если бы арт-объект в виде православного храма сожгли где-нибудь под Берлином или Парижем, какой бы гвалт поднялся на всех наших каналах?", – добавил он. По мнению Максима Галкина, на инцидент не обратили внимания из-за того, что в России католиков меньшинство, а значит власти якобы не заинтересованы в том, чтобы их защищать.

Об отношении к подобному способу отпраздновать Масленицу у своих подписчиков спросил также член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян. Его подписчики единодушно пришли к мнению, что подобного рода вещи не соответствуют духу праздника, выглядят странно и являются едва ли не провокацией межконфессионального конфликта.





"Вся эта дискуссия специально для Максима Галкина, который усомнился в том, что нашему обществу есть дело до сожжения копии христианского католического костела. Да, католиков в России меньшинство, но Максим, Вы не правы! Наше общество относится к любому подобному проявлению с осуждением! Читайте и внимайте! Похоже, что Вы со своим телевидением уже совсем потеряли веру в людей! А вот Вы со своим гипнозом уже все грани перешли...", – обратился Вадим Манукян к телеведущему.

По поводу претензий к Православным и РПЦ по сожженному макету католического храма в Николо-Ленивеце

Это как если бы Национальный Банк Франции, после того как Павленский спалил им дверь, предъявил претензии лично к Набиуллиной и российской банковской системе в целом pic.twitter.com/xOCxsQT7Y6 — пан Спортсмен (@cashalottt) 18 февраля 2018 г.

Отметим, не все пользователи Сети отнеслись к сожжению деревянной копии храма с осуждением. Многие отметили, что это выглядело впечатляюще, а это на масленицу самое главное. Сам автор проекта скульптор Николай Полисский назвал своей проект "Пламенеющая готика". Он признался, что уже давно вынашивал эту идею.

Звоном оков опыт веков Тяжесть грехов испытает она pic.twitter.com/ptErbG7Tng — Теодор Грудинин�� (@luckyfeodor) 18 февраля 2018 г.

"Масленица – это время, когда люди дают свободу всему природному внутри себя, готовы гулять и праздновать вплоть до катарсиса, после чего принимают духовную строгость и пост. Идею собора, рождающегося из пламени, я вынашивал давно", – объяснил художник. Как бы то ни было, верующие уже успели принять участие в скандале, а Максим Галкин, присоединившись к ним, придал обсуждению дополнительный импульс.