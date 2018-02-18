Тарасов променял беременную жену на ночь с блондинкой

Дмитрия Тарасова заподозрили в измене через две недели после венчания с Анастасией Костенко. Футболиста сняли в ночном клубе с финалисткой шоу "Пацанки" Кристиной Белокопытовой.



Поклонники Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко бьют тревогу. Идиллия в отношениях пары, по мнению общественности, закончилась.

Совсем недавно полузащитник и модель провели обряд венчания. Тарасов клялся своей избраннице в вечной любви, раздавал интервью, в которых рассказывал о сильных чувствах к жене. Однако пользователи Сети уверены, спортсмен уже подыскивает себе любовницу. Более того Дмитрия "застукали" в ночном клубе с эффектной блондинкой.

В фангруппах пары народ обсуждает шокирующую новость. Якобы футболист, вернувшись с двухнедельных сборов "Локомотива", поехал не домой к беременной жене, а в ночной клуб. Там полузащитник познакомился с финалисткой шоу "Пацанки" Кристиной Белокопытовой.

Девушка была так очарована Тарасовым, что тут же выложила на своей страничке в соцсети фото букета, якобы подаренного Дмитрием. В сториз Кристина разместила еще один снимок, на нем запечатлен молодой мужчина очень похожий на Тарасова. Фото также сделано в ночном клубе. "Когда бывший Ольги бутовой клеится к тебе😂это провал", – подписала снимок Белокопытова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Вскоре опомнившись Кристина удалила компрометирующие кадры. При этом совместных фотографий футболиста с блондинкой нет. Так что прямых подтверждений разлетевшихся слухов пока найти не удалось. Но фанатам Костенко это не помешало закидать Тарасова обвинениями и оскорблениями.

Публикация от Piton (@pitonitut) Фев 17, 2018 в 3:59 PST

Особо дотошные успели сохранить, выложенные Белокопытовой снимки, и даже опубликовать их заново. "И ведь Костенко это все увидит. И я даже представляю его оправдания, типа, "нет ты что там баб не было", – гласит подпись к одному из таких постов.

Публикация от Королева Кристина (@krisisblond) Окт 2, 2017 в 10:51 PDT

Отметим, что нашли и те, кто обвинил во всем Ольгу Бузову. Якобы это именно певица распространяет гадкие сплетни о бывшем муже. Между тем Дмитрий отреагировал на слухи, разместив видео с Настей. Так полузащитник показал злопыхателям, что него в семье все хорошо.

Напомним, 29 января состоялось венчание футболиста Дмитрия Тарасова и его третьей супруги, модели Анастасии Костенко. Таинство прошло в столичном храме Сорока Севастийских Мучеников. Затем влюбленные отправились на банкет в отель "Ритц Карлтон". Дмитрий и Анастасия пригласили на торжество 150 человек – родственников и друзей. Развлекали публику "золотой голос России" Николай Басков и Виктория Лопырева.

Расписались влюбленные еще 9 января в Кутузовском ЗАГСе столицы. Поговаривают, что молодожены скоро станут родителями. Анастасия эти слухи успешно подогревает, выкладывая в Сети снимки, на которых она запечатлена в балахонах или придерживая животик.