Бузова унизила Тарасова и Костенко из-за свадьбы

Ольга Бузова не смогла проигнорировать свадьбу бывшего возлюбленного Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Певица и телеведущая прошлась не только по молодоженам, но и по гостям церемонии.

При этом Бузова уколола бывшего партнера ненароком – в комментариях к публикации в социальной сети Instagram. Один из аккаунтов, посвященных новостям шоу-бизнеса, выложил скриншот статьи "Тарасов наплевал на жену на свадьбе" с сайта Dni.Ru. В комментариях под публикацией началось обсуждение свадьбы.

Через какое-то время в дискуссию вмешалась подруга Ольги, стилист Томатин Саркисян: "Господи, как же я ржу". После этого на сайте появилась сама Бузова: "Над ними ржет вся страна, и даже их гости, типо друзья, и артисты (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

Скорее всего, Бузова имела в виду несколько выходок шоумена Павла Тележинского, сообщает teleprogramma.pro. Приглашенный на свадьбу Костенко и Тарасова молодой человек опубликовал фотографию молодоженов в Stories в Instagram, на которой отметил Бузову и написал: "Ты намного круче". Затем он выложил несколько роликов, в которых изобразил Дмитрия Тарасова. "Слушай, я не знаю, что я сегодня натворил, ну ты же знаешь. Я до сих пор люблю Олю. Я хочу снять кольцо", – пошутил Тележинский от лица футболиста.

Публикация от @massa_marittima Янв 30, 2018 at 7:27 PST

Напомним, Dni.Ru ранее неоднократно писали про свадьбу Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. В том самом материале, под скриншотом которого Бузова прошлась по бывшему возлюбленному, мы писали, что пользователи Сети пришли к выводу, что свадьба стала настоящим провалом, а спортсмен наплевал на новоиспеченную жену.

Хейтеры на все лады просклоняли и Тарасова, и Костенко, а также прошлись по самой свадьбе, которую назвали провалом. "Свадьба колхоз, гости недовольнее, на украшение зала и на столы денег не хватило, невеста с прической а-Ля Сельпо, спящий Текилах, ведущий, который в своих сторисах засерает молодых, Лобода, назвавшая невесту именинницей..... не свадьба, а провал Года", – возмущались пользователи.