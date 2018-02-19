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Шоу-бизнес

Приревновавшая Аршавина угрожает отрезать пальцы красивой сопернице

Андрей и Алиса Аршавины. Фото: instagram.com/alisiaarshavina
Футболист Андрей Аршавин тот еще ходок! В конце прошлого года в интернет попало видео, на котором спортсмен в ночном клубе обнимает за талию казахстанскую модель Ольгу Семенову. Красавица, говорят, так хотела понравиться женатому Андрею, что вызвалась подвести подвыпившего Аршавина. По дороге Андрей купил Ольге цветы. И она растаяла. Но продолжения не последовало – после ночи в ресторане спортсмен предпочел вернуться домой. 
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Алиса Аршавина терпеть соперницу была не настроена. Ведь наглая девица уводит из-под носа мужика, караул! Обезумевшая от ревности Аршавина написала Семеновой. В итоге между ними произошла ссора, в ходе которой жена спортсмена якобы представлялась сотрудником ФСБ, угрожала "отрезать пальцы" и "подложить наркотики" конкурентке.

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Андрей Сергеевич Аршавин футболист

А Ольга не стала этого терпеть и написала заявление в Генеральную прокуратуру Казахстана с просьбой защитить от нападок жены Андрея Аршавина. Семенова обвинила Алису в угрозах, которые якобы поступали в ее адрес. В заявлении девушка пишет, что вся ее семья теперь испытывает страх. 

Для семьи Аршавиных звонок из Генеральной прокуратуры Казахстана прозвучал как гром среди ясного неба. На сегодняшний день в отношении Алисы открыты три уголовных дела. Теперь ей грозит до восьми лет колонии. И сегодня Аршавина, находясь с мужем на сборах в Турции, по телефону дает следователям показания. 

"Все действительно серьезно. На меня завели уголовное дело по трем тяжелым статьям. Это очень неприятно. До суда пока далеко, сейчас идут проверки. Общаться с этой девушкой я не желаю, она хотела пиара и добилась своего. Андрей, конечно, в шоке от всего, что сейчас происходит. С этой моделью он тоже не поддерживает контакт, тогда в клубе была их первая и последняя встреча. Так что мирным путем ситуацию урегулировать уже не удастся", – цитирует Аршавину StarHit.

Фото: пресс-служба Алисы Аршавиной

А в интервью Dni.Ru Алиса призналась: "Я, конечно, не ожидала, что Андрей по неосторожности под статью меня подведет. Мой адвокат с 30-летним стажем в шоке от такой чуши в заявлении. Как Генеральная прокуратура приняла это заявление, кто ей помог? Это дело очень хорошо подготовлено. По-моему, мне уже легче сесть, если честно. Я отчаялась. Уже легче пойти, сдаться и отсидеть. Надеюсь, гражданке Российской Федерации помогут и переведут дело в Россию".

Автор: Иван Губкин19 февраля 2018, 08:16
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Аршавин променял жену на сексуальную модель

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