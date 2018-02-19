У потерявшего сына Гуфа нашелся ребенок

Бывший друг и коллега раскрыл секрет рэпера Гуфа. Исполнитель Птаха заявил, что у того есть сын, который старше мальчика, рожденного Айзой.

В интернете появилась полная версия баттла между Гуфом и Птахой. Бывшие друзья, успевшие стать врагами, прошлись друг по другу, не стесняясь в выражениях и пытаясь уколоть побольнее.

В погоне за победой Птаха раскрыл секрет, который в свое время ему доверил Гуф. Популярный рэп-исполнитель сообщил, что у Алексея Долматова (настоящее имя Гуфа) подрастает сын, родившийся, судя по всему, еще до того, как на свет появился Сами – мальчик, которого подарила Долматову на тот момент его возлюбленная Айза.

Алексей подтвердил, что у него есть старший наследник, однако откровенничать относительно этой истории отказался. Ранее рэпер рассказал подписчикам своего аккаунта в Instagram о том, что потерял сына. Найти его он надеялся с помощью сетевой общественности.

"Если кто-нибудь из вас встретит этого мальчика на улицах города, передайте ему, что его ищет папа. А лучше выйдите со мной на связь и сообщите о его местонахождении (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал он на своей странице в Instagram под фотографией ребенка. "Надеюсь, что у него все хорошо)", – добавил он.

Поклонники сделали вывод, что бывшая жена ограничивает общение ребенка с Алексеем и таким экстравагантным способом он пытался рассказать об этом. Отметим, что вскоре ситуация стабилизировалась.

