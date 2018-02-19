Аршавин сделал заявление после допроса жены прокуратурой

Эксклюзив Интервью Аршавиной светит 9 лет колонии Караченцова после пятой "химии" привезли на банкет Дом-2

Выбор читателей

Панайотов сделал заявление после крушения самолета
В Сети всплыли развратные фото эскортницы из Дома-2
Осин пятый день находится без сознания
Панин уединился с любительницей свинга
Валерия вышла в свет без белья (фото)
Колдун погиб в авиакатастрофе Ан-148
партнеры
Понедельник 19 февраля
Лента новостей
18:35
Медальный зачет Олимпиады-2018
18:26
Володин призвал ОБСЕ отреагировать на выходку националистов в Киеве
17:43
Швейцарские депутаты проследят за выборами в России
16:57
В России умер двукратный олимпийский чемпион
16:43
В Башкирии при пожаре погиб пенсионер
16:20
Женатый Буйнов заласкал Гвердцители
16:19
Немного крэка, ваше преподобие? – видео с употребляющим кокаин священником утекло в Сеть
16:08
В Подмосковье перекрыли улицу из-за угрозы взрыва
16:04
США напуганы планами России в космосе
15:50
Как заработать на финансовых рынках
15:40
Это норма: Якуты ответили испугавшемуся морозов Ди Каприо
15:38
Разработан неожиданный способ борьбы с раком
15:24
Под Москвой две женщины сгорели в бане
15:17
Отношения России и Швейцарии выходят на новый уровень
15:11
Фигуристка Загитова не смогла дать мочи допинг-офицеру WADA
14:57
МОК опустился до троллинга России за ошибку в Сочи-2014
14:56
Странное недоразумение: у Крушельницкого отберут медаль
14:47
Продажа лекарств в супермаркетах дорого обойдется россиянам
14:24
Киев запретил поставки в Россию двигателей Ан-148
14:16
Какая щедрость: Грудинин отправил в Донбасс тонны тухлятины
13:53
Призер Олимпиады призвал бойкотировать Россию
13:44
Спасатели освободили застрявшую в почтовом ящике школьницу (видео)
13:24
У потерявшего сына Гуфа нашелся ребенок
13:18
К британцу с неба прилетела акула
13:11
"Россию нельзя было пускать": в МОК опечалены историей Крушельницкого
13:05
В Перми упавший кран раздавил машину
12:56
В стельку: похождения пьяного Порошенко в Мюнхене сняли на видео
12:52
Затишье перед бурей
12:44
Галкин после позора спрятался от разгневанных россиян
12:40
Уборка смертельно опасна для женщин
12:33
Чемпионка мира каталась на Олимпиаде с голой грудью
12:29
Вторую допинг-пробу Крушельницкого назвали положительной
12:19
Турист из России покалечился после селфи в Таиланде
12:08
Басков променял Лопыреву на знойную брюнетку
12:08
Верите ли Вы в допинг керлингиста Крушельницкого?
12:03
У Кирилла Серебренникова случилось новое несчастье
11:43
В Кургане мужчина насмерть забил жену и сына
11:40
Секс-конфуз на Олимпиаде: чемпионка мира обнажила грудь на льду
11:36
Жуткий пожар в ночном клубе сняли на видео
11:22
Найден эффективный способ победить старость
11:21
82-летний Джигарханян заявил о рождении долгожданного ребенка
11:17
Пьяный петербуржец пытал сына раскаленной сковородой
11:05
Последствия смертельной аварии на МКАД сняли на видео
11:00
Учеников Жулина отодвинули от медалей на Олимпиаде
10:56
Вскрыли вторую допинг-пробу Крушельницкого
10:46
ОКР пытался скрыть допинг-скандал Крушельницкого
10:34
Муж Нетребко в стрессе из-за "Пиковой дамы" в Большом
10:09
Соловьев покрыл сына отборным матом перед смертью
10:05
Цены на iPhone X обвалились
10:02
В лесу на Урале нашли тушу заразного животного
09:49
Юрий Антонов: Нас вышвырнули, как пришлых собачонок
09:48
Москву накроют облака и снег
09:44
Спецагенты США и Китая подрались из-за ядерного чемоданчика Трампа
09:40
Слабоумие оказалось заразным заболеванием
09:36
Володин раскрыл Западу секрет популярности Путина
09:34
Володин: обвинения США 13 россиян во вмешательстве в выборы абсурдны
09:34
В Якутии физрук избил школьника
09:26
Дочь призналась в страшной обиде на Талызину
09:20
Метро изменило режим работы из-за погоды в Москве
09:13
РПЦ нашла лекарство от гомосексуализма
09:11
Под Тюменью машина ГИБДД протаранила автобус
09:10
Актер Смольянинов помогает убийце из банды скинхедов
09:09
Парламенты России и Швейцарии укрепляют отношения двух стран
09:03
В центре борьбы с туберкулезом в Москве произошел пожар
08:42
Еще поцелуй его: фото обнявшихся на Играх россиянина и украинца взбесило Сеть
08:42
Камеры сняли момент обрушения крыши парковки в Балашихе
08:41
Пережившего пятую "химию" Караченцова отправили на гулянку к Кабо
08:37
Опубликовано видео баттла Гуфа и Птахи
08:16
Аршавиной светит тюрьма за угрозы отрезать пальцы красивой сопернице
08:11
МОК пощадил Россию после допинг-скандала с Крушельницким
08:01
Астрологический прогноз с 19 по 25 февраля
07:52
Расследование крушения Ан-148 перешло в новую фазу
07:38
Под Москвой электричка насмерть сбила ребенка
21:14
Сын Игоря Талькова: Я поехал воевать в Луганск
20:35
За кого болеть на Олимпиаде 19 февраля
20:01
Тарасов променял беременную жену на ночь с блондинкой
19:01
Подсыпали: российский призер Олимпиады объяснил провал допинг-теста
18:05
В дагестанском храме на Масленицу устроили стрельбу
18:00
Галкин влез в скандал с верующими
17:22
Ксению Бородину обозвали старой проституткой
16:55
Самые сексуальные знаменитости старше 40 лет
16:43
Известная актриса отбила у Бузовой нового жениха
16:11
Российский фристайлист вырвал медаль из рук соперников на Олимпиаде
15:41
Популярный артист после избиения показал гей-видео
15:08
Москвичку убито током после селфи в ванной
14:47
Губерниев о допинг-пробе Крушельницкого: Нам конец
14:15
Больной раком Успенский не может ходить
13:52
Известный продюсер признался в браке по расчету
13:38
Затейница Цымбалюк-Романовская прибыла в "дом любви"
13:35
Москвичей предупредили о повторении снежного апокалипсиса
13:20
Тимати о конфликте с Фадеевым: Мы друг друга не поняли
12:48
Беременная Рапунцель из "Дома-2" сделала шокирующее признание
12:24
Вяльбе расплакалась из-за результатов российских лыжников
11:58
Психолог объяснил особое поведение Валерии на публике
11:39
Похудевшая Екатерина Стриженова светится
11:29
Завоевавшие медаль российские лыжники были готовы к победе заранее
11:15
В Иране разбился пассажирский самолет
10:59
Звезда "Битвы экстрасенсов" поставила Галкина на место
10:29
Командир Ан-148 сел на роковой рейс по ошибке
10:11
На Курской АЭС произошел пожар
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханян потерял вырученные за продажу квартиры миллионы
Затейница Цымбалюк-Романовская прибыла в "дом любви"
82-летний Джигарханян заявил о рождении долгожданного ребенка
Харламова удивило хамство Галкина из-за критики шоу Первого канала
Известная актриса отбила у Бузовой нового жениха
Подсыпали: российский призер Олимпиады объяснил провал допинг-теста
Шоу-бизнес

Аршавин сделал заявление после допроса жены прокуратурой

Андрей Аршавин. Фото: GLOBAL LOOK press/Maksim Konstantinov
Футболист очень раскаивается. Он умоляет не уничтожать его.
прочитано 13504 раза

Три уголовных дела и угроза реального тюремного срока – таков итог перепалки, в которой жена Андрея Аршавина сцепилась с моделью из Казахстана Ольгой Семеновой. В конце прошлого года в интернет попало видео, на котором спортсмен в ночном клубе обнимает за талию казахстанскую красавицу. Семенова, говорят, так хотела понравиться женатому Андрею, что вызвалась подвезти его. По дороге подвыпивший футболист купил Ольге цветы. И она растаяла. Правда, продолжения романтической встречи не последовало.

ПО ТЕМЕ

Аршавиной светит тюрьма за угрозы отрезать пальцы красивой сопернице

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Зато вскоре Ольга получила "теплое" послание от законной жены Аршавина Алисы. Ревнивая упруга спортсмена якобы представлялась сотрудником ФСБ, угрожала "отрезать пальцы" и "подложить наркотики" конкурентке. И Ольга обратилась с заявлением в полицию. Теперь Аршавина дает показания прокуратуре, на нее заведено три уголовных дела и светит реальный тюремный срок.

По словам Андрея Аршавина, все, кто сидел в тот злополучный вечер в ресторане, уверяют, что он сам названивал Семеновой. "Но я этого не помню, не помню, чтобы у меня был ее телефон, – вздыхает Андрей. – Ну, фиг знает, я не помню, чтобы брал у нее телефон". 

Поскольку дело очень серьезное, то Аршавин обратился к своему адвокату и выступил с заявлением. "Если (Алиса. – Здесь и далее прим. ред.) все-таки сядет, то сразу заканчиваю играть там (футболист выступает за казахстанский клуб "Кайрат"), – уверяет Андрей. – Для меня это как отрубить руки самому себе. Я раскаиваюсь, правда. Пожалуйста, не оставляйте меня без футбола. Хочу просто делать свою работу, зарабатывать деньги. Алису я любил, люблю и буду любить, и деньги мне нужны, если с ней что-нибудь случится".

Автор: Иван Губкин19 февраля 2018, 14:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Аршавин променял жену на сексуальную модель

567

комментарии

Политика

В стельку: похождения пьяного Порошенко в Мюнхене сняли на видео
Страшные тайны: Михаил Горбачев
Виновата Олимпиада: В Киеве назвали безумную причину потери Крыма
Запад поставил оплеванного Порошенко на место

Шоу-бизнес

Маликов ужаснул обществом трясущихся женщин
Продюсер о певческой карьере Шурыгиной: Скоро и унитазы будут петь
После смерти жены Манучаров забрал к себе их дочь
Почему Аверин много лет конфликтует с братом

Проишествия

Российская красавица-чемпионка умерла в 22 года
Патологию назвали причиной смерти трехлетней девочки в саду
Охотник облил кислотой отказавшую ему возлюбленную
Пилоты Ан-148 устроили перебранку перед крушением

Lifestyle

Муж Нетребко в стрессе из-за "Пиковой дамы" в Большом
Главные книги о здоровье
Мединский нажаловался на "50 оттенков"
Вышедший из тюрьмы убийца задушил Шкуру
Шоу-бизнес

Юрий Антонов: Нас вышвырнули, как пришлых собачонок

Певец болезненно воспринимает все происходящее вокруг
Шоу-бизнес

Соловьев покрыл сына отборным матом перед смертью

Звездный мальчик был очень одинок
Спорт

"Россию нельзя было пускать": в МОК опечалены историей Крушельницкого

Чиновники признают, что не хотели видеть россиян в Пхенчхане
Шоу-бизнес

После смерти жены Манучаров забрал к себе их дочь

Телеведущий показал трогательное фото

Гороскоп

Астрологический прогноз с 19 по 25 февраля
Злопыхатели покусились на вещи российских фигуристов
Совет на выходные
Опозорившийся Коляда загнал себя в угол

Фоторепортажи

Женатый Буйнов заласкал Гвердцители
Чемпионка мира каталась на Олимпиаде с голой грудью
Самые сексуальные знаменитости старше 40 лет
Дженнифер Энистон похорошела перед воссоединением с Брэдом Питтом

Спорт

Мелкие пакости WADA губят неокрепшую Загитову
Подсыпали из ревности: сенсационная версия допинг-скандала Крушельницкого
МОК опустился до троллинга России за ошибку в Сочи-2014
Медальный зачет Олимпиады-2018

Регионы

Катастрофа Ан-148 оставила сиротами 13 детей
Безумные регионы: ростовские обезьяны угнали автобус с носухами
Верная собака насмерть замерзла вместе с хозяйкой в лесу
Коктейль за минет: студентка оригинально расплатилась в ночном клубе
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru