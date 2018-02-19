Аршавин сделал заявление после допроса жены прокуратурой

Футболист очень раскаивается. Он умоляет не уничтожать его.

Три уголовных дела и угроза реального тюремного срока – таков итог перепалки, в которой жена Андрея Аршавина сцепилась с моделью из Казахстана Ольгой Семеновой. В конце прошлого года в интернет попало видео, на котором спортсмен в ночном клубе обнимает за талию казахстанскую красавицу. Семенова, говорят, так хотела понравиться женатому Андрею, что вызвалась подвезти его. По дороге подвыпивший футболист купил Ольге цветы. И она растаяла. Правда, продолжения романтической встречи не последовало.

Зато вскоре Ольга получила "теплое" послание от законной жены Аршавина Алисы. Ревнивая упруга спортсмена якобы представлялась сотрудником ФСБ, угрожала "отрезать пальцы" и "подложить наркотики" конкурентке. И Ольга обратилась с заявлением в полицию. Теперь Аршавина дает показания прокуратуре, на нее заведено три уголовных дела и светит реальный тюремный срок.

По словам Андрея Аршавина, все, кто сидел в тот злополучный вечер в ресторане, уверяют, что он сам названивал Семеновой. "Но я этого не помню, не помню, чтобы у меня был ее телефон, – вздыхает Андрей. – Ну, фиг знает, я не помню, чтобы брал у нее телефон".

Публикация от Андрей Аршавин (@andrew_arshavin_10) Фев 15, 2018 в 7:09 PST

Поскольку дело очень серьезное, то Аршавин обратился к своему адвокату и выступил с заявлением. "Если (Алиса. – Здесь и далее прим. ред.) все-таки сядет, то сразу заканчиваю играть там (футболист выступает за казахстанский клуб "Кайрат"), – уверяет Андрей. – Для меня это как отрубить руки самому себе. Я раскаиваюсь, правда. Пожалуйста, не оставляйте меня без футбола. Хочу просто делать свою работу, зарабатывать деньги. Алису я любил, люблю и буду любить, и деньги мне нужны, если с ней что-нибудь случится".