Маликов ужаснул обществом трясущихся женщин

Дмитрий Маликов продолжает покорять социальные сети. На сей раз популярный исполнитель опубликовал видео, которое вызвало неоднозначную реакцию у его поклонников.

На своей официальной страничке в социальной сети Twitter Дмитрий Маликов выложил ролик, на котором запечатлен среди не совсем одетых женщин, трясущих пятыми точками (то есть танцующих тверк). "Вчера очутился в компании трясогузок. захотелось сделать гифку ) вообщем, креативлю по полной, братцы!" – подписал публикацию певец.

Однако не все подписчики оценили юмор артиста по достоинству. "это отвратительно, Дмитрий... =/ целюлитный твэрг ((( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Не каждый любит холодец из копыт", "И правда, трясогузки))) Боюсь даже представить, куда тебя еще может занести, креативный ты наш . Чет совсем сомнительная компания", "пост начался , а Вы пошлость показываете.... противно((((((( еще порядочного из себя строит", "точно трясогузки.... фу .. все целлюлитные... не водитесь с такой компанией ))))", "Ужасный ужас!!!" – высказались возмущенные подписчики.

Вчера очутился в компании трясогузок. захотелось сделать гифку ) вообщем,креативлю по полной, братцы ! pic.twitter.com/ip78iKEnbp — Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) 19 февраля 2018 г.

Ранее Дмитрий Маликов весьма повеселил публику роликами, в которых остроумно шутит. Однако особый ажиотаж вокруг популярного музыканта и исполнителя появился после того, как стало известно о рождении сына.

Напомним, сын у Дмитрия и Елены Маликовых появился на свет в конце января. Малыша подарила супругам суррогатная мать. Наследник певца родился в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга.

