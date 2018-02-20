Обнажившаяся Цымбалюк-Романовская ошеломила красотой

В Сети появились новые фотографии Виталины Цымбалюк-Романовской. На снимках бывшая жена Армена Джигарханяна предстала в нежном образе и буквально поразила красотой.

Виталина Цымбалюк-Романовская успевает не только участвовать в съемках различных скандальных ток-шоу, но и фотографироваться в гламурных образах. Пианистка снялась у фотохудожницы Елены Мартынюк, работавшей со многими знаменитостями, такими как Максим Аверин, Ирина Безрукова и Михаил Боярский.

Бывшая супруга Армена Джигарханяна примерила несколько образов, однако особый отклик получило фото, на котором Виталина предстала с пышными волосами и большим одуванчиком, прикрытая лишь бежевой простыней. Поклонники пришли в восторг.

"Ого! Вот это да!", "Красавица!", "Витачка прелесть (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Цымбалина может быть красивой оказывается)", "следующий шаг – съемка в мужском журнале", – высказались пользователи Сети.

Публикация от Голубева Юлия (@golubeva_ulia) Фев 2, 2018 в 4:16 PST

После развода Виталина времени зря не теряет. Она не пропускает премьер и светских вечеринок, привлекает на свою сторону все новых и новых звезд. Например, актриса Наталья Белохвостикова стала ее близкой подругой.

Они ходят в рестораны, пьют вино, обнимаются. Дочь актрисы Наталья Наумова, по всей видимости, заняла позицию мамы. "Друзья всегда рядом", – лаконично подписала фото с украинской пианисткой Белохвостикова.

Актер Борис Ливанов тоже заступился за Виталину. Он в ужасе от того, что в адрес молодой пианистки говорил Джигарханян. "Я себе не мог представить, чтобы Армен Джигарханян, любимый миллионами артист, сидел в сером больничном халате, у него висели криво отросшие усы, а он тыкал в объектив пальцем и орал: "Воровка! Посадить воровку!" – заявил Ливанов.

