Кабаеву с ребенком назвали замечательным примером

Алину Кабаеву осыпали комплиментами. Прославленная гимнастка снялась с ребенком на спортивном турнире.

На днях в Москве состоялся турнир Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой, являющегося также квалификацией московского этапа Гран-при по художественной гимнастике. Победительницей стала россиянка Дина Аверина. Второе место заняла ее сестра-близнец Арина.

Разумеется, столь знаменательное событие не могла пропустить Алина Кабаева. На мероприятии прославленная гимнастка появилась в лаконичном черном наряде и с убранными в гладкий хвост волосами. Завершал образ неброский макияж.

Алина поприветствовала спортсменок и сфотографировалась со всеми желающими. Получившиеся снимки находятся в свободном доступе в интернете. Особенно много комплиментов получило фото, на котором Кабаева запечатлена с маленькой девочкой.

"Напутствия от чемпионок для нашей маленькой гимнастки. Так трогательно... С Алиной Кабаевой всегда приятно встретиться и пообщаться. Спасибо за новые возможности!" – написала автор снимка.

Публикация от Наталья Гречишкина (@nataliagrechishkina) Фев 17, 2018 в 5:13 PST

Многочисленные поклонники прокомментировали фото. "Такая замечательная и великая гимнастка Алина Кабаева! Честь ей и хвала, что она дает шанс маленьким девочкам раскрыться и добиться успеха не только в спорте, но и в жизни! Она замечательный пример для всей молодежи!!!", "Спасибо за искреннее общение. Удачи в новом сезоне! Пусть впереди будет еще одна Олимпиада!", "Алина – красотка!" – высказались фанаты.

Ранее Кабаева выступила с предложением изменить программу Олимпиады. Гимнастка хочет больше золотых медалей для художественной гимнастики. "Надо, чтобы нам разрешили на Олимпиаде разыгрывать еще четыре медали. Отдельные виды можно получать за мяч, за ленту, за обруч, за скакалку – как в спортивной гимнастике, за каждый снаряд! И как только мы сделаем это, тогда и другие страны заинтересуются. Потому что у нас на Олимпиаде будет не две медали, а уже шесть медалей. Это за отдельные виды четыре медали, многоборье и групповые упражнения", – предложила Кабаева, которая является послом чемпионата мира по художественной гимнастике.