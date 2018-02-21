Бузова возмутила народ грязной оргией в столичном театре

Общественность негодует из-за спектакля, в котором играет скандально известная звезда "Дома-2" Ольга Бузова. Зрителей возмутила сцена в постановке, которую многие сочли оргией.

Ольга Бузова успевает вести телепроект "Дом-2", записывать песни, снимать клипы, гастролировать, заниматься дизайном одежды и даже играть в театре. По ее словам, интерес общественности к спектаклю зашкаливает.

"Полный зал 1500 тысячи смеющихся людей 🚀 спасибо Москва ❤️ мы играли сегодня для вас Кто сегодня был? Делитесь впечатлениями Сцена – это такой кайф 💫 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Бузова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 19, 2018 в 11:46 PST

Посмотреть постановку пришли звезды скандально известного реалити-шоу Ольга Рапунцель и ее избранник Дмитрий Дмитренко. Влюбленные остались в восторге от спектакля.

"Мега Крутой 🎭🎭🎭 сюжет совершает неожиданные повороты, которые сложно предугадать. Два часа незабываемого удовольствия в обществе звезд КВН и шоуменов! Спасибо @buzova86 тебе за яркий вечер юмора! Нам с женой очень понравился спектакль и твоя игра на сцене 🎭 Ты Молодец", – рассыпался в комплиментах Дмитренко в своем аккаунте.

Однако общественность раскритиковала постановку в пух и прах. В частности, пользователи осудили сцену, в которой Бузова оказалась лежащей между двух мужчин.

"Театральный шедевр. Кто-нибудь смотрел эту ***?", "что за грязь((( и люди имеют совесть такое показывать в театре(((", "клоуны на выезде. Теперь это называется антреприза", "Реально *** какая то, только тупым маргиналам могло понравиться", "Искусство *** ... Люди ходят , смотрят ... " – высказались возмущенные подписчики.

