После примирения с бывшим Бузова похвалила его новую пассию

Ольга Бузова дала откровенное интервью. Поющая ведущая высказалась об отношениях с Романом Гриценко и его новой пассии Марго.

Участник скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Роман Гриценко на протяжении нескольких месяцев ухаживал за ведущей Ольгой Бузовой. Девушка наслаждалась знаками внимания, но держала Гриценко в неизвестности, ничего не говоря о своих чувствах и возможности их совместного будущего. В итоге Роман переключился на других девушек, и узнавшая об этом Ольга ему отказала.

Лишь сейчас Бузова прокомментировала свои отношения с Гриценко. "Изначально я понимала, что нахожусь в статусе ведущей, поэтому мне нужно соблюдать субординацию. Я не понимала, правильно ли то, что за мной ухаживает участник. Могу сказать, что поведение Ромы было достойным и трепетным, он совершал красивые поступки, чем расположил меня", – призналась поющая ведущая.

Знаки внимания (однако уже не от Гриценко) Бузова получала и в Таиланде, где отметила день рождения в обществе подруг и сестры. "Помню, когда отмечала день рождения в Таиланде, на виллу прислали огромное количество букетов и подарков от друзей и близких из Москвы. С одной стороны, было даже как-то неловко, а потом один знакомый сказал: "Позволь людям делать тебе приятно, умей принимать их благодарность и любовь". Так же и с Ромой – я решила, что нельзя обрывать человека в его искренних порывах", – заключила Ольга.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 21, 2018 в 7:43 PST

Впрочем, пока ведущая наслаждалась отдыхом за границей, Гриценко зря времени не терял. Роман общался с другими девушками, что подтвердил детектор лжи, который прошел молодой мужчина. "Не хочу, чтобы такие мужчины были моими поклонниками. В их ракурс должна попадать только я. Парни Wi-Fi, которые раздают себя направо и налево, мне неинтересны. Рома взял на себя большую ответственность, но получается, что предал меня", – сделала вывод Бузова.

Тем не менее Ольга смогла примириться с Романом. Более того, поющая ведущая одобрила его новую пассию. "Знаю, что сейчас он близко общается с Марго. Мне нравится эта девушка. Она живая, искренняя и эмоциональная", – отметила поющая ведущая.

Впрочем, Бузова призналась, что не расценивала Гриценко всерьез. "Я с самого начала понимала, что не буду вместе с ним. Я говорила об этом и не давала надежды – не обманывала парня", – цитирует Ольгу "Дом-2 Life".