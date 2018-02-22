Тимати готовит трехлетнюю дочь к прыжку с парашютом

Популярный рэп-исполнитель Тимати опубликовал видео, на котором его трехлетняя дочь Алиса летает в аэротрубе. Поклонники пришли в восторг от способностей девочки.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram рэп-исполнитель и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) с завидной регулярностью публикует фотографии и видео своей маленькой дочери Алисы. Артист души не чает в девочке и с гордостью демонстрирует каждое ее достижение.

Вот и на сей раз Тимур опубликовал ролик, в котором его трехлетняя наследница парит в аэротрубе. Отметим, что у девочки прекрасно получается ориентироваться в воздушных потоках.

"Нарабатываем летные часы. Уже самостоятельно и уверенно ориентируемся в потоке. Вопрос: зачем ? – Задействованны почти все группы мышц и самое главное, это мощнейшее укрепление вестибулярного аппарата. Плюс, похоже что это любимый вид спорта у Алисы Тимуровны, конечно же после Балета ))) на самом деле, мы готовимся к настоящему прыжку в тандеме, только @simona280 об этом не говорите тссс 😂😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщил Тимур.

Публикация от Black Star (@timatiofficial) Фев 21, 2018 в 7:08 PST

Многочисленные подписчики пришли в восторг от действий трехлетней девочки и от самой аэротрубы. "Молодец Алисочка 😘", "А с какого возраста можно прыгать с парашютом? Наверное есть ограничения", "Малышка папина, молодец Тимур", "Потрясающе", "Какая молодец!!!", "Уверенно 👌", "вот же повезло ребенку ", "Алиса крутая", – высказались пользователи Сети.