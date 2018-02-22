Буйнов влез в гей-разборки Панина и Галкина
После того как Алексей Панин публично обратился к Максиму Галкину со словами "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной", разгорелся чудовищный скандал. Актер и юморист стали бросать друг в друга камни и обмениваться колкостями.
Панин возмутился: "Меня удивляет лицемерие людей. Как можно жить двуличной жизнью и при этом обсуждать других! Я еще раз говорю: никогда не был против геев, лесбиянок и людей, которые живут жизнью, нравящейся им. Но лицемерие зашкаливает! Я, конечно, понимаю, что человеку, который ведет детскую передачу на Первом канале, сложно признаться в том, что он гей. Представляешь, если я открою рот и расскажу про твоих телевизионных руководителей? Ты представляешь, какой скандал будет? Что касается гомосексуализма, я сказал правду. Я, например, бисексуал. Не считаю, что это оскорбление".
За происходящим следит, кажется, весь шоу-бизнес. А друг семьи юмориста Александр Буйнов нашел объяснение происходящему. "Значит, Макса достали, – заявил певец. – На самом деле он имеет право говорить все, что считает нужным. Но именно эта тема прошла мимо меня. Не слышал об этих скандалах. Я не тусовщик – мне претят сплетни. Раньше долго работал в коллективах только потому, что не интриган! Мне неинтересно, кто с кем спит. Это личное дело каждого".
Буйнов – частый гость в замке Галкина в подмосковной Грязи. "Я к нему отношусь с пиететом и уважением. Он прекрасный папаша. Честно говоря, просто балдею от их отношений с Аллой и детьми. Вначале, когда они родились, я думал, что в замке детям будет не слишком уютно. Мне казалось, у них будет развиваться антагонизм или легкая зашуганность из-за того, что света мало. Ничего подобного: дети так адаптировались там! Они растут веселыми и подвижными – любо-дорого смотреть", – цитирует артиста "Собеседник".
Скандальный артист готов бежать вон из России
Наша страна запретила ввоз молока из республики
Девушка уверена, что футбольных фанатов настраивают против нее
Режиссер одного из самых важных фильмов страны высказался о скандале