Располневший Андрей Малахов: Понимаешь, что опасность рядом
На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Вадим Манукян отреагировал на информацию о том, что Андрей Малахов отправился в Сирию, чтобы сделать новую передачу.
"Не прошло и года, как Андрей Малахов проснулся и услышал телезрителей. Ну слава богу! А может, начальство по голове настучало, что тоже вполне возможно. Да, Андрюша, мы устали и от Джигарханяна, и от Шурыгиной, и от Бузовой, и от Панина, и еще много от кого..." – написал Манукян, сопроводив запись цитатой самого Малахова, побывавшего на авиабазе Хмеймим.
Эфир будет приурочен ко Дню защитника Отечества. "Все устали от историй Джигарханяна и Шурыгиной, сегодня обществу нужен такой герой. Я общался только с сослуживцами сбитого летчика. Идешь и вдруг видишь следы разорвавшейся мины. Изрешеченный забор, следы от авиаудара. Понимаешь, что опасность рядом, когда в храме священник зачитывает имена погибших здесь людей", – привел слова популярного телеведущего Вадим Манукян.
Особо внимательные пользователи Сети обратили внимание на фотографию, которую тут же выложил Манукян. На снимке – Андрей Малахов, облаченный в рубашку, свитер, брюки и безрукавку. По мнению фанатов, Малахов поправился.
"Чет забросил Андрей спортзал... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это что пузо у Малахова???", "Даааа, потолстел... вслед за женой)", "Ну какой зал? У Андрея сын растет! Работает человек! Вот и нет времени на спорт. Чего вы сразу??? Норм выглядит!" – высказались пользователи Сети.
Многие обрадовались новой теме передачи. "Ну наконец-то! Дождались!", "вот об этом и речь..что давно пора Малахову сменить пластинку", "Ну наконец то !!!! Надоели эти гламурные, элитные/... или разврат, страна должна видеть своих героев!!! Может пойдет к лучшему!!!", "Интересно, на долго его хватит? Не скатится ли он опять в пропаганду никчемности и пошлости?", "Наконец-то.. достала пошлятина на экранах. Неужели самих ведущих не тошнит от того, что они делают?!" – задались вопросом зрители.
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