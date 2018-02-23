Бородиной стыдно из-за оргии ведущей на "Доме-2"

В Сети обсуждают новую версию ухода Кати Жужи из "Дома-2". По слухам, ведущая устроила на проекте оргию.

На одной из фан-страничек, посвященной "Дому-2", появилась разоблачающая Жужу аудиозапись. "Они остались на вилле. Жужа, ее подруга, Захар, Захарьяш и Малышев", – заявляет девушка на аудиозаписи.

В роли рассказчицы якобы выступила Алиана Гобозова. "Они там устроили групповуху. Они спали друг с другом, менялись. И об этом узнала Бородина", – огорошила признанием экс-участница телестройки.

По словам Гобозовой, Ксюша пришла в ярость, узнав о выходке подруги. Бородина припомнила Жуже, что своим появлением на проекте Катя обязана ей. Алиана отметила, что Ксении стало стыдно за подругу.

Фанаты "Дома-2" легко поверили в подлинность аудиозаписи. "Ничего нового. Жужа дает всем. Когда была с дочкой на островах, то в открытую выкладывала свои пьянки и мужиков. Приходила утром с гулянок, до лобного очухаться не могла", – заявил один из зрителей (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред).

Публикация от К А Т Я. Ж У Ж А. (@katyajuja555) Фев 9, 2018 в 3:37 PST

Ранее экс-участник реалити-шоу Рустам Солнцев поделился своим видением того, почему одна из самых сексуальных девушек на проекте Катя Жужа ушла с поста ведущей телестройки. Шоумен заявил, что ее уволили за "тупые бабские капризы".