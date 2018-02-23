Панин взбесился после заявления Соловьева о Серебрякове

Алексей Панин взорвался после передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", в которой обсуждали актера Алексея Серебрякова. Панин опубликовал гневную тираду на своей странице в Instagram.

"Не ту страну назвали Гондурасом", – подписал Панин видео, размещенное в соцсети. Dni.Ru, не могут разместить саму запись, так как артист настолько эмоционально выражает свои эмоции, что ни одно его предложение не обошлось без нецензурных слов.

В ролике актер обращается к Владимиру Соловьеву. Судя по кадрам, Панину не понравилось, как на телеканале "Россия 1" высказались о нем и Алексее Серебрякове.

"Обсуждают меня, что я поддержал Леху, обсирают меня. Назаров сейчас высказался, что у Панина нет совести. Сказал о том, что пусть Панин посмотрит на себя в зеркало. Что его алкогольные дебоши, этот человек забыл, с кем он бухал. Я не пью очень давно, но эти люди ****** всей страны, этот Соловьев проститутский…", – заявил Панин в своем обращении.

По словам актера, все участники "Вечера с Владимиром Соловьевым" пьют регулярно. Сам же телеведущий пока никак не отреагировал на обвинение скандального актера.

Ранее сбежавшего в Канаду Серебрякова поддержал юморист Ефим Шифрин. "Леша Серебряков – ум, честь и совесть нашего, местами безмозглого, бесчестного и довольно бессовестного времени. Правда может быть угловатой, особенно, когда усталость и запальчивость диктуют резкие и ранящие формулировки. Но и рисовать овалы в возрасте, когда лукавить или лгать стыдно, ему тоже уже незачем", – заявил Шифрин.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Фев 23, 2018 в 12:15 PST

Напомним, Алексей Серебряков заявил в интервью журналисту Юрию Дудю, что национальная идея России – сила, наглость и хамство. После этого с критикой в адрес актера выступили известные люди и рядовые пользователи соцсетей. Тем не менее артист от своих слов не отказался.

