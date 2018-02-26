На эскортницу Настю Рыбку устроили облаву во время оральных ласк

Самую известную российскую эскортницу арестовали в Таиланде. Впрочем, она и раньше попадала в темные истории.

Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, была арестована в Таиланде за незаконное проведение секс-тренинга. Как сообщает ТАСС, она вместе со своим наставником Алексом Лесли была взята под стражу на острове Лан и доставлена в Паттайю, где скоро состоится суд.

Местное законодательство предусматривает наказание за незаконное занятие бизнесом и оказание услуг сексуального характера в виде лишения свободы до двух лет и/или штрафа в размере до 100 тысяч батов (более трех тысяч долларов). Кроме того, Рыбке грозят депортация и временный запрет на посещение Таиланда.

Всего в ходе рейда в одном из местных отелей обнаружили более 43 туристов из России, ставших участниками секс-тренинга стоимостью 625 долларов. За эти деньги, как говорят, эскортница Рыбка обещала научить профессиональной технике оральных ласк и умению получать наслаждение сразу с несколькими партнерами. Во время ее горячего мастер-класса с использованием фаллоимитатора и нагрянула полиция.

У эскортницы Рыбки богатый сексуальный опыт. И "прославилась" она тем, что в паре с подругой Сашей Травкой совокуплялась в пять утра с прохожим на набережной в центре Москвы, за что была арестована. На своей странице в Instagram Настя не стесняется выкладывать откровенные снимки, показывая, так сказать, товар лицом и прочими частями холеного тела.