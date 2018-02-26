Бородиной советуют признаться в избиениях мужем и разводе

Звезда "Дома-2" рассказала о конфликтах в семье. По ее словам, она стала мудрее и терпимее.

Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова в июле 2015-го. А спустя два года вся страна стала обсуждать ее грядущий развод. Тогда все обошлось, но звезда сделала выводы. "Я совершила ошибку, показав аудитории эмоции, за что сильно поплатилась: люди до сих пор припоминают ситуацию двухлетней давности, когда мы чуть не развелись", – вздыхает Ксения.

Сегодня развод ей предлагают использовать для громкого пиара. "Знакомая общалась с подругой-пиарщицей, которая говорит: мол, дай совет Бородиной, как привлечь внимание. Пусть разведется или пустит утку, что Курбан ее избил, – рассказала звезда реалити-шоу. – Меня подобные вещи расстраивают. Людям нужны интриги, разборки, а тихое счастье менее интересно. К счастью, есть поклонники, которые любят меня и непобитой разведенкой. Не хотелось бы снова прочувствовать те сложные моменты, что были у нас с Курбаном. Не готова выпрыгивать из трусов и очернять семью, лишь бы на меня подписывались и больше предлагали денег за рекламные посты".

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Фев 16, 2018 в 1:52 PST

"Безусловно, никто не застрахован от аварий в семейной жизни, но за три года мы притерлись, изучили друг друга, – цитирует Ксению StarHit. – Хотя, конечно, шерочкой с машерочкой не стали. Не сидим друг возле друга 24 часа в сутки, заглядывая в рот. Конечно, бывает, ругаемся. Мы же живые люди. Когда-то могли поскандалить и не разговаривать аж две недели, теперь – максимум до вечера. Ложась ночью в кровать, обязательно миримся. И мне не придет в голову пойти и поискать другого человека. Я верная, и подобная грязь мне не нужна".